Şerif Ercan

Sosyetedeki '5 YILDIZLI TAZİYE' modasına, Edes Ailesi de eklendi. Geçen hafta vefat eden Selim Edes için kızı Elif Edes, taziyeleri Boğaz manzaralı 5 yıldızlı bir otelde kabul etti.

Taziye denince akla; cami avluları, cenaze evleri ve sade ikramlar gelir. Ancak sosyetede yas da lüksleşti. Artık sosyetede taziye için camilere veya evlere değil 5 yıldızlı otellere gidiliyor. Yakınını kaybeden sosyetik aileler, "başınız sağ olsun" demeye gelenleri, 5 yıldızlı otellerde, özel hazırlanmış ikramlarla ağırlıyor. 1 Ocak'ta hayatını kaybeden iş insanı Selim Edes'in taziyesinin adresi de ne bir cami ne de aile eviydi. Kızı Elif Edes, 3 Ocak'ta taziyeleri İstanbul Boğazı'ndaki lüks bir otelde kabul etti.

DALGA DALGA YAYILDI

5 yıldızlı taziyeler son 10 yıldır sosyete moda oldu. 23 Ocak 2019'da ulaşım sektörünün duayenlerinden Nihat Özcan vefat etti ve onun taziyesi de 25 Ocak 2019'da İstanbul'da deniz manzaralı bir otelde yapıldı. 5 yıldızlı otelde taziye modası İzmir'e de sıçradı; İzmir'in tanınmış iş insanlarından İlhan Feyzi Gürel, 5 Ağustos'ta son yolculuğuna uğurlandı ve taziyesi de aynı gün İzmir'deki lüks bir otelde gerçekleşti. Adana'da da bu modaya uyuldu. Adanalı ünlü iş insanı Fethi Kamışlı geçen yıl 2 Eylül'de aramızdan ayrıldı.

Kamışlı Ailesi, taziyeleri 3 Eylül 2025'de Adana'daki lüks bir otelde kabul etti. Anlaşılan sade, gösterişten uzak ve paylaşımcı olması gereken yas kültürü, sosyete tarafından bambaşka bir boyuta taşınmış gibi görünüyor.