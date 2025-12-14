PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel’den aşk sorusuna kısmet yanıtı! “Daha çok yeni”

Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam ile ilişkiye başladığı yönündeki iddialar hakkında, “O kadar yeni bir durum ki... Kısmet” diyerek aşkı doğruladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Hande Erçel’den aşk sorusuna kısmet yanıtı! “Daha çok yeni”

Londra'dan İstanbul'a dönen Hande Erçel, havalimanında objektiflere yansıdı. Erçel, bir süredir Londra'da hem iş hem de dil eğitimi için bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye reklam çekimi için geldiğini söyledi. 32 yaşındaki Hande Erçel, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni... O kadar yeni bir durum ki..." dedi.

BU İŞLER KISMET!
Erçel, Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar üzerine soruların ısrarlı şekilde sürmesi üzerine ise, "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise "Kısmet" yanıtını verdi. Erçel, yakın zamanda birlikte görüntü vereceklerinin sinyalini vermiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP'li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi