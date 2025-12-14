Hande Erçel’den aşk sorusuna kısmet yanıtı! “Daha çok yeni”

Londra'dan İstanbul'a dönen Hande Erçel, havalimanında objektiflere yansıdı. Erçel, bir süredir Londra'da hem iş hem de dil eğitimi için bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye reklam çekimi için geldiğini söyledi. 32 yaşındaki Hande Erçel, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni... O kadar yeni bir durum ki..." dedi.

BU İŞLER KISMET!

Erçel, Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar üzerine soruların ısrarlı şekilde sürmesi üzerine ise, "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise "Kısmet" yanıtını verdi. Erçel, yakın zamanda birlikte görüntü vereceklerinin sinyalini vermiş oldu.