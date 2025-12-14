Hülya Koçyiğit’e kraliçe tacı! “29’a yaklaştım” esprisi güldürdü

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, önceki gün Bebek'te bir mekân çıkışında eşi Selim Soydan ve kızı Gülşah Alkoçlar ile birlikte görüntülendi. Doğum gününü ailesiyle birlikte kutlayan Koçyiğit'in başındaki kraliçe tacı ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin doğum gününü kutlaması üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren usta sanatçı, "29 mu, 30 mu yaşına girdiniz?" sorusuna her zamanki zarif espri anlayışıyla, "29'a yaklaştım, ailemle bir akşam yemeği yedik, ufak bir kutlama yaptık evimize gidiyoruz" yanıtını verdi.

