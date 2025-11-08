Şerif Ercan

PODCAST CANLI YAYIN
8 Kasım 2025

Televizyon dizileriyle kariyerine başlayan, filmlerde de rol alan Alina Boz, önceki gün de ilk kez tiyatro sahnesine çıktı. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı'nda Ayda Aksel ile başrolü paylaşan Alina Boz, seyirci karşısında ilk sınavını geçti. Oyunun prömiyeri için salonu dolduran Birkan Sokullu, Melis Birkan, Barış Falay gibi ünlü oyuncular, meslektaşları Boz'un performansına tam not verdi. Sosyal medyanın linç kültüründen unutulma korkusuna, şöhretin parıltısından yalnızlığın derinliğine uzanan oyun sezon boyunca Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde sahnelenecek.

Alina Boz'u ilk tiyatro oyununda izleyenler arasında eşi Umut Evirgen'de vardı.


BURCU ŞENDİR KARAKOLLUK OLDU

Burcu Şendir günlerdir kayıp olan yavru kedisini aradığını söyledi.

Burcu Şendir, yavru kedilerini alıp çöpe atan, site yöneticisiyle karakolluk oldu. Dün şikayette bulunan Şendir, "Ha benim evimden eşyamı çalmış ha kedimi alıp çöpe atmış, ikisi de aynı şey" dedi.


Sosyetenin ünlü isimlerinden Burcu Şendir, dün karakoldaydı. Sebebi ise kedileri... Şendir'in, İstinye'de oturduğu lüks sitede, bahçedeki kedilerini, site yöneticisi toplayıp site dışında bir yerde çöpe atmış, bunu öğrenince de karakola gidip site yöneticisinden şikayetçi olmuş. Karakol çıkışı konuştuğum Burcu Şendir, "Karakolda ifadelerimiz verildi şu an savcılık sürecinde. Site yöneticisinden, benim çipli kedilerimi alıp sokağa atmasından dolayı şikayetçiyim. Ha benim evimdeki özel bir eşyamı almış ha da benim çipli kedilerimi alıp sokağa atmış, benim için ikisi aynı şey. Bu bir suçtur" dedi.

İki köpeği, bir anne ve üç yavrusundan oluşan dört çipli kedisi olduğunu söyleyen Şendir, olayı da anlattı: "Çipli yavru kedilerimi bahçede bıraktığım yerde bulamadım. Site yönetimine sordum, toplayıp belediyeye teslim ettiğini söyledi. Belediyeye gittim, kendilerine kedi gelmediğini öğrendim. Sonra site müdürü kedileri site dışında bir çöpün yanına bıraktığını itiraf etti. Gidip iki kedimi buldum ama üçüncü kayıp." Pazartesi gününden beri bu olayla uğraştığını belirten Burcu Şendir, peşini bırakmayacağını, site yöneticisinden hukuk yoluyla hesap soracağını söyledi.

