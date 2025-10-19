SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Deniz için sanat yapıyor

Deniz için sanat yapıyor

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Ekim 2025

Sosyetenin seçkin isimlerinden Ayşegül Dinçkök, önceki gün 21. yılını kutlayan Şamdan Plus Dergisi'nin yeni sayısına 'sanatçı' röportajı vermiş. Dinçkök, Ekavart'ta devam eden yeni sergisi başta olmak üzere sualtı fotoğrafçılığını ve bu sanata yönelmesinin nedenini anlatmış: "Üç yaşımda Galatasaray Adası'nda yüzmeyi öğrendim.

Deniz için sanat yapıyor (Takvim.com.tr)

Profesyonel yüzücü oldum, rekorlar kırdım ve milli takıma kadar yükseldim. Ancak o zaman denizin altını hiç görmemiştim. Bir gün suyun altına baktığımda bambaşka bir dünya ile karşılaştım. O günden sonra fotoğraf makinemle bu dünyayı belgelemeye başladım. Amacım, denizi görmeyenlere, onun hem güzelliğini hem de kırılganlığını göstermek." Yani Dinçkök, kendine bir misyon yüklemiş ve sanatı sanat için değil toplum için yapıyormuş. Bu arada 'Yüzeyin Ötesinde' adlı son sergisinin özel bir anlamı olduğunu belirtmiş ve "Bu sergideki fotoğrafların çekim sonrası çalışmalarını, hastanede yatan annemin başucunda yapmıştım.

Anneme gösteriyordum; göz ucuyla da olsa bakabiliyordu. Maalesef kısa süre sonra onu kaybettim. Bu yüzden bu sergimi anneme ithaf ediyorum" demiş.

Dinçkök, "Denizin altında keşfedecek, aktaracak çok hikaye var. Benim hedefim bu hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırmak" diyor.

ANNEANNESİNİ REKLAM ETTİ
Yıllardır sadece sosyal medyada varlığını sürdüren Eda Taşpınar, sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki şaştım kaldım.
Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelin hamamında, anneannesi Gün Yontuç ile birlikte, üzerlerinde peştamallarla poz vermişler. Onu da paylaşmış. Ayrıca anneannesinin otele girerken görüntülerini de paylaştığını fark edince 'reklam' kokusu aldım ve yanılmadığımı anladım.

Deniz için sanat yapıyor (Takvim.com.tr)

Bunlar 'reklam' paylaşımlarıymış; yani Eda Taşpınar, beş yıldızlı otelle reklam anlaşması yapmış ve bu reklamda, 93 yaşındaki anneannesi de kullanmış, hem de hamamdaki fotoğraflarıyla... Anneannesiyle iki gün kalıp otelden paylaşımlar yapan Eda Taşpınar bu işten kaç para aldı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, o da bu reklamın hiç hoş olmadığı...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Elde var yemek! 15 Ekim 2025, Çarşamba Patron Ronaldo hekimler Türk 11 Ekim 2025, Cumartesi Oğluna espor takımı aldı 08 Ekim 2025, Çarşamba Sevgilisi mi kavalyesi mi? 04 Ekim 2025, Cumartesi
T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Gazze’deki enkazlara Türk eli
Gazze’de "Türk" konvoyu
Bakan Fidan’dan KKTC seçimleri mesajı: Kıbrıs’ta çözüm iki devlette
Bakan Fidan’dan KKTC seçimleri mesajı
CHP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde iki taraf arasında kavga çıktı
CHP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde kavga çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözümde fiili garantörlük için hazırız
Bakan Fidan: Garantör olmaya hazırız