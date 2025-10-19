Şerif Ercan

Sosyetenin seçkin isimlerinden Ayşegül Dinçkök, önceki gün 21. yılını kutlayan Şamdan Plus Dergisi'nin yeni sayısına 'sanatçı' röportajı vermiş. Dinçkök, Ekavart'ta devam eden yeni sergisi başta olmak üzere sualtı fotoğrafçılığını ve bu sanata yönelmesinin nedenini anlatmış: "Üç yaşımda Galatasaray Adası'nda yüzmeyi öğrendim.







Profesyonel yüzücü oldum, rekorlar kırdım ve milli takıma kadar yükseldim. Ancak o zaman denizin altını hiç görmemiştim. Bir gün suyun altına baktığımda bambaşka bir dünya ile karşılaştım. O günden sonra fotoğraf makinemle bu dünyayı belgelemeye başladım. Amacım, denizi görmeyenlere, onun hem güzelliğini hem de kırılganlığını göstermek." Yani Dinçkök, kendine bir misyon yüklemiş ve sanatı sanat için değil toplum için yapıyormuş. Bu arada 'Yüzeyin Ötesinde' adlı son sergisinin özel bir anlamı olduğunu belirtmiş ve "Bu sergideki fotoğrafların çekim sonrası çalışmalarını, hastanede yatan annemin başucunda yapmıştım.



Anneme gösteriyordum; göz ucuyla da olsa bakabiliyordu. Maalesef kısa süre sonra onu kaybettim. Bu yüzden bu sergimi anneme ithaf ediyorum" demiş.



Dinçkök, "Denizin altında keşfedecek, aktaracak çok hikaye var. Benim hedefim bu hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırmak" diyor.



ANNEANNESİNİ REKLAM ETTİ

Yıllardır sadece sosyal medyada varlığını sürdüren Eda Taşpınar, sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki şaştım kaldım.

Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelin hamamında, anneannesi Gün Yontuç ile birlikte, üzerlerinde peştamallarla poz vermişler. Onu da paylaşmış. Ayrıca anneannesinin otele girerken görüntülerini de paylaştığını fark edince 'reklam' kokusu aldım ve yanılmadığımı anladım.







Bunlar 'reklam' paylaşımlarıymış; yani Eda Taşpınar, beş yıldızlı otelle reklam anlaşması yapmış ve bu reklamda, 93 yaşındaki anneannesi de kullanmış, hem de hamamdaki fotoğraflarıyla... Anneannesiyle iki gün kalıp otelden paylaşımlar yapan Eda Taşpınar bu işten kaç para aldı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, o da bu reklamın hiç hoş olmadığı...



