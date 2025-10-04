Şerif Ercan

Yandaki gördüğünüz fotoğraf, geçen hafta sosyetenin kalburüstü isimlerinin katıldığı bir sanat etkinliğinin açılış davetinde çekildi.







Fotoğraftaki kadını herkes tanıyor; 31 Ocak 2024'te, Cem Hakko'dan boşanan Ronit Gülcan. Yanındaki ise; avukat ve sanat koleksiyoneri Mehmet Ali Bakanay. İkisinin el ele verdikleri poz bugünlerde sosyetenin dilinde. Tanımayanlar 'Cem Hakko'dan sonra Ronit Güllcan'ın da artık bir sevgilisi olduğunu' konuşurken Mehmet Ali Bakanay'ı yakından tanıyanlar ise sevgili olmayacaklarını söylüyor. Sosyeteden birkaç arkadaşımla konuştum.

Ronit Hanım ile Bakanay'ın 15 yıldır arkadaş olduğunu söyledi.



Anlattıklarına göre, artık davet ve partilere tek başına gitmek istemeyen Ronit Gülcan, arkadaşı Bakanay'ı kavalye olarak seçmiş. Fotoğrafın hikayesi bundan ibaretmiş. Bu bana mantıklı geldi ancak yan yana poz vermek yerine bu samimiyet neyin nesi onu anlayamadım.

Ronit Gülcan'ın, arkadaşı olduğu söylenen Mehmet Ali Bakanay ile parmaklarını kenetleyip poz vermesi sosyeteyi şaşırttı.



BABASINDAN İLHAM ALMIŞ

Akademisyen ve mücevher markası sahibi Fatoş Altınbaş, üç ay önce vefat eden babası Ali Altınbaş'ın anısına tespih koleksiyonu hazırladı. Altınbaş, babasının ciddi bir tespih koleksiyoneri olduğunu ve onun tespihlerinden ilham alarak tespih koleksiyonu hazırlamaya karar verdiğini söyledi.







Altınbaş, Bali ve Hong Kong'dan getirdiği doğal taşlarla yaptığı tespihleri, ilk olarak dostlarına göstermek için önceki gün bir davet verdi.

Davete, sosyeteden birçok ünlü isim katıldı.

Konuklarına koleksiyonunu anlatan Fatoş Altınbaş'ın, 99'lu ve 33'lü tespih formundaki takıları çok beğenildi.



MARKASI İÇİN MANKENLİĞE SOYUNDU

Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, son günlerde adından 'tasarımcı' olarak söz ettiriyor. Mimar olan, bir mimarlık şirketinde staj yapan ve hatta şantiyelerde çalışan Zehra'nın bu yolda ilerleyeceğini düşünürken geçen ay tasarımcılığa soyunduğunu öğrenmiştik.

Kendi markasını kurup obje tasarlamaya başlayan Zehra, kendine bir de misyon yüklemiş; "Benim için asıl amaç, el yapımının değerini yeniden hatırlatmak.







Çünkü insan elinden çıkan tasarım, makinenin asla veremeyeceği bir deneyim sunar: Eşsizlik, ruh ve zamansızlık" diyor.

Zehra'nın ilk ürünleri de çıkmaya başladı.

Birkaç gün önce de cam atölyesine gidip tasarımlarının üretimini yerinde inceledi.

Sonra da ortaya çıkan objeleriyle objektif karşısına geçti