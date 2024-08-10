Selda Uskan

SELDA abla ilk günden beri radarımdasın. Ve şuna çok gülüyorum, sana yazan insanların alayı masum birer melek! Bu durumda tek kötü benim! Hayatımı sorarsan abla bu güne kadar hiçbir baltaya sap olamadım. Çevremden o kadar çok kazık yedim ki, 19 yaşıma geldiğimde kötücül bir silaha dönüştüm; İftira atmayı... Haksızken haklı çıkmayı... Edepsizliği... Bu devirde böyle olmazsan böcek gibi ezip geçiyorlar çünkü. Geriye bir tek kalıyor; para! Bu da beni millete karşı daha nefret dolu biri yapıyor. Rumuz; ELEMAN



seldauskan@gmail.com



S.U. CEVAP: Bu mail'den yazışalım, bakalım senin için ne yapabiliriz? Belki içindeki 'şeytanı' bir melekle değiştirebiliriz! Olmadı daha profesyonel yardımlar alırız, bize kim karışır...