Selda Uskan

Selda abla, eski bir kız arkadaşım vardı. İkimiz de büyük aşklar yaşamıştık.
Sonra ben evlendim o terk edildiydi.
Yıllar sonra o terk eden adam komşum oldu. Rus asıllı bir kadınla evlenmiş.
Kadın dert ortağım. Derken benim eski kanka semtimize taşınmaz mı? Üstelik bekar. Haliyle yeme-içme bende kalmaya başladı. Ve korktuğum oldu; iki aşık karşılaştılar! Gözlerindeki aşk ateşini gördüm. Zaten gecenin sonunda sarmaş dolaş yakaladım! Şimdi ben kimin tarafındayım abla ve ne yapıyorum? Rumuz; Nero
ÜLKE DEĞİŞTİRİYORSUN
S.U. CEVAP; Şu dünyada insanoğlunun başına gelebilecek en büyük çıkmazdasın çünkü! Ya da azgın arkadaşına "Bak beni kaybedersin" de bakalım ne olacak?