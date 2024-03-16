Selda Uskan

Selda abla, eski bir kız arkadaşım vardı. İkimiz de büyük aşklar yaşamıştık.

Sonra ben evlendim o terk edildiydi.

Yıllar sonra o terk eden adam komşum oldu. Rus asıllı bir kadınla evlenmiş.

Kadın dert ortağım. Derken benim eski kanka semtimize taşınmaz mı? Üstelik bekar. Haliyle yeme-içme bende kalmaya başladı. Ve korktuğum oldu; iki aşık karşılaştılar! Gözlerindeki aşk ateşini gördüm. Zaten gecenin sonunda sarmaş dolaş yakaladım! Şimdi ben kimin tarafındayım abla ve ne yapıyorum? Rumuz; Nero



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S.U. CEVAP; Şu dünyada insanoğlunun başına gelebilecek en büyük çıkmazdasın çünkü! Ya da azgın arkadaşına "Bak beni kaybedersin" de bakalım ne olacak?