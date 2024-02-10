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Haberler Yazarlar Selda Uskan Dünkü kız kardeşe cevap;
Selda Uskan

SELDA USKAN

10 Şubat 2024, Cumartesi

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Dünkü kız kardeşe cevap;

SELDA abla, dün yayınladığınız mektupta annesine koca arayan kızla beni buluşturur musunuz? Benim de babam dul. 58 yaşında ikinci eşinden yeni ayrıldı. Bir abim evli. Bendeniz 'tekne kazıntısı' ve peder bey birlikteyiz. İkimiz de yumurta kırmasını bilmeyen ama müzik ruhlu adamlarız.
Babam akordeon çalar, ben gitar. Ev kendimizin, babamın maaşı iyi. Yani ailemize 2 prenses katılırsa da rahat rahat geçiniriz. Başka ne anlatsam...
Babam yakışıklı, biraz saçı dökük, göbeksiz. Ben sıska ama karizma bir gencim. Yanlış anlaşılmasın 'kız kardeşimde' gözüm yok, olamaz. Çünkü çocukluk aşkıma aşığım, zaten bu maili birlikte yazıyoruz.
Kolumu morarttı, "Kıza yürürsen paralarım" diyor.
İnşallah bizi kabul ederler.
Rumuz; CANCANA

EVLENME KÖŞESİ Mİ YAPSAM...
S.U. CEVAP; Dün yayınlandı, aynı gün kısmet çıkıyor! Demek ki görücü usulü evlilik hala mümkün.
O zaman ben bu köşenin içeriğini 'everiyorum' şeklinde değiştireyim. Bu arada uygun bir nikah şahidi kostümü hazırlamaya başlayayım ki, babanın düğününe anca yetişir.

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