Boş yere evde kalmışım

Selda Hanım, keşke 'miras paylaşımı' çocuklukta yapılsa da insan 'kardeşlerinin' gerçek yüzünü o zamanlar görse.

Ben onlar için ömrümü feda ettim. 'Elin adamı istemez' diye evlenmedim. Hepsini okuttum. Şimdi üç kuruşluk tarla kaldı, canım dediklerim düşman kesildi. Yanlış anlamayın hisselerini filan almaya kalkmadım, sadece benim emlakçı daha fazla para veriyor diye ısrar ettim.

Sonunda haklılığım ortaya çıktı ama beni kaybettiler.

Yazın oraya Selda hanım, canınız da olsa hiç kimse için hayatınızdan vazgeçmeyin.

Rumuz; ANA HAKLISINIZ



S.U.CEVAP; Benim de tek bildiğim, karşılıksız sadece evlat için fedakarlık yapılır.

Kızacaklar ama gerisi hikaye.