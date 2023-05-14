Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 14 Mayıs 2023, Pazar

Ailemi istiyorum

Selda abla, 20 yıllık eşimin babası ortaya çıktı ve karımın kafasını karıştırıyor;
"Kocanı boşa benim yanıma taşının aile olalım" diyor. Karım anne- baba ayrı büyümüş. İşin aslı uyanık adam felç geçirmiş kendine bedava bakıcı arıyor! Eşimle tekdüze giden ilişkimizi fırsat bildi. Evlatlar yetiştirdik.
Hayatın zorluklarıyla birlikte yıprandık.
Yoksa biliyorum beni hala çok sever...
Rumuzum 'mutluluk' olsun.

AİLENE SAHİP ÇIK
S.U.CEVAP; Karına de ki; "Bu saatten sonra bilmediğin, denemediğin bir hayat sana ve çocuklarımıza mutsuzluk getirir. Lütfen aklını başına devşir, kararını öyle ver." Sana da iyi şanslar kardeşim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Ailemi istiyorum
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA