Ailemi istiyorum

Selda abla, 20 yıllık eşimin babası ortaya çıktı ve karımın kafasını karıştırıyor;

"Kocanı boşa benim yanıma taşının aile olalım" diyor. Karım anne- baba ayrı büyümüş. İşin aslı uyanık adam felç geçirmiş kendine bedava bakıcı arıyor! Eşimle tekdüze giden ilişkimizi fırsat bildi. Evlatlar yetiştirdik.

Hayatın zorluklarıyla birlikte yıprandık.

Yoksa biliyorum beni hala çok sever...

Rumuzum 'mutluluk' olsun.



AİLENE SAHİP ÇIK

S.U.CEVAP; Karına de ki; "Bu saatten sonra bilmediğin, denemediğin bir hayat sana ve çocuklarımıza mutsuzluk getirir. Lütfen aklını başına devşir, kararını öyle ver." Sana da iyi şanslar kardeşim.