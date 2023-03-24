SAĞLIK ocağında temizlik işçisiyim. 44 yaşındayım hiç evlenmedim.
Buradan tanıştığım 40 yaşında bir beyle 3 senedir aşk yaşıyoruz. Daha doğrusu ben aşığım. Kendisi çalışmıyor, "Kazancın ikimize de yetiyor" diyor.
Tek arzum yuva kurmak.
Annemi bahane ediyor evliliğe yanaşmıyor. Sanki 'onun ölümünden sonra' gibi imada bulundu. Kendisiyle adım da çıktı. Bu arada kredi çektim çok borcum var. Ne yapayım? İmza Nazmiye
BİRAZ AKIL LÜTFEN
S.U CEVAP; Böyle adamlarla olup olup sonunda bana kafayı yedirteceksiniz.
Yahu şekerim bu öküze para yedireceğine (madem kırsal kesimdesin) neden iki keçi iki keçi koyun alıp beslemiyorsun?
İnan hem ruhuna hem bütçene iyi gelecek.
Bana da dua edeceksin.
Annemin gidişini bekliyor!
SAĞLIK ocağında temizlik işçisiyim. 44 yaşındayım hiç evlenmedim.
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