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Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Mart 2023, Çarşamba

Sıralama!

SELDA abla, bizimkilere anlatamıyorum bana akıl ver. Nişanlım 'ailem için canım feda' diyor. 'Peki ben' diyorum, '5. sıradasın, kıymetini bil' diyor. Rumuz; Şakayık

KAPIYA KOY
S.U CEVAP; Tatlım senin yokluğunu hissetmeyen, hayatının en önemli kararlarını annesiyle alan, 'yangında kurtarılacaklar' listesinde sana 5. sırada yer veren böyle bir adamı derhal kov! Kendini bozmadan da arkasından söyle seslen; "Kardeş""bak ananın evine kadar yolun var. Şimdi çarşıdan 5 kişilik bir yatak al; kız kardeşlerin, uyuz kızın filan hep birlikte mutlu mesut yatın! Böylece el alemin kızlarının da kanına girmemiş olursunuz. Sana eş ne gerek zübük!"
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