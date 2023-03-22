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S.U CEVAP; Tatlım senin yokluğunu hissetmeyen, hayatının en önemli kararlarını annesiyle alan, 'yangında kurtarılacaklar' listesinde sana 5. sırada yer veren böyle bir adamı derhal kov! Kendini bozmadan da arkasından söyle seslen; "Kardeş""bak ananın evine kadar yolun var. Şimdi çarşıdan 5 kişilik bir yatak al; kız kardeşlerin, uyuz kızın filan hep birlikte mutlu mesut yatın! Böylece el alemin kızlarının da kanına girmemiş olursunuz. Sana eş ne gerek zübük!"
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