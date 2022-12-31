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Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Aralık 2022, Cumartesi

Evlilikten nefret ediyorum!

SELDA abla 19 yaşındayım ve ailemin baskısıyla evlendirildim.
Karım 20 yaşında. Kendisi hayatımın ilk kadını. Ben babamın dükkanında çalışıyorum. Daha doğrusu elimde telefon akşama kadar uyukluyorum.
İlkokulu bitirebildim. Aslında içine kapanık biriyim.
Dört ablamın arasında büyüdüm, belki de ondan böyleyim. Ailem erkek torun istiyor. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Selda abla feci bunalımdayım. Sosyal medyadaki arkadaşım da olmasa beni hayatta kim tutabilir ki? Rumuz; Artemis

YARDIM ALMALISIN
S.U.CEVAP; Hem de gecikmeden. Şehir hastanelerinde psikiyatri servislerinde fevkalede doktorlar var. Meslek etiği doğrultusunda insanın sırrını da saklıyorlar.

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