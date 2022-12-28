Küçümseniyorum

SELDA abla, bunalımdayım.

Herkese her yere yazıyorum ama teselli eden bile yok. Ablam, ben şımarıktım okumadım.

Ailem İngilizce kurslarına gönderdi nafile. Babamın işleri ters gitti iflas ettik. Şimdi her bakımdan çökük vaziyetteyim.

Sanayide lokantada bulaşık yıkıyorum. Çevrem tarafından adam yerine konmuyorum. Turist gelse de iki İngilizce patlatsam hava atsam diye hayal kuruyorum. Bunu ilk kez itiraf ediyorum. Uyuştum kaldım abla, ölmeyi bile düşünüyorum...

Rumuz; İbo Saçmalama!



S.U.CEVAP; İBO yanımda olsan seni dövesim var inan. Hemen mail adresime yaz, çünkü iki satırda anlatamayacağım.

Hoş o 'iki satır' senin gibi bir gence hayat veriyor o da başka. Ara ki, mesela 'senin yaşında olmak için ömrümün yarısını nasıl verirdim' bunları konuşalım.