SELDA abla 'zamane aşkları' yorumunuza çok güldük. Annem de söylüyor, flörtlerinizle sadece el ele sahillerde dolanırmışsınız. Bu durumda babamlar salakmış! Beril
EH BİRAZ ÖYLELERDİ
S.U.CEVAP; Çünkü sevdiğini tavlamak hayaldi o zamanlar. Günlerce karda kışta, ev önlerinde turlar atılırdı. İlişkinin masumiyetinin uzun sürmesi, diğer eylemlerin akıllara geç düşmesi ve hatta oğlanın 'salak' damgası yemesi işte tam da bu sebeptendir.
Komiğinize gitmiş ama üstümüze atlamayan bu zarif adamlara biz bayılırdık.
Veee izninle her birine, 'pul koleksiyonu gösterme' bahanesiyle 'emellerine nail' kuduruk oğlanlara da selamlar yollayalım.
Nurlarda uyusunlar.
Aşk ve masumiyet
SELDA abla 'zamane aşkları' yorumunuza çok güldük. Annem de söylüyor, flörtlerinizle sadece el ele sahillerde dolanırmışsınız. Bu durumda babamlar salakmış! Beril
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