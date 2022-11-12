Eski flörtler

SELDA abla sevdiğim erkekle haftada iki gün buluşmam annemi şaşkına çeviriyor. "Bizim zamanımızda flörtümüzle ayrılmak istemezdik" diyor.

Rumuz; ÖZ



DOĞRUYU SÖYLÜYOR

S.U.CEVAP; Çünkü oyalanacak şeyimiz yoktu.

Günümüz aktivitelerini düşünürsen sizler şanslısınız, flört icabında 4. sıraya düşebiliyor. Bence kişilikli bir tavır. Bizler evet sadece ele göz göze dolaşmak için oğlana kene gibi yapışır yirmi dört saat gezip tozmak isterdik. Örneğin Kalamış'tan eve kestirme yoldan getirdiği için, "demek ki bir an önce kurtulmak istiyorsun ha" diyerek sevgilime (rahmetli oldu) küsmüştüm. (Dur ya ben de hepsini rahmetli etmişim)