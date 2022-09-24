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Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Eylül 2022, Cumartesi

Nefret ediyor

BEN 17 yaşında bir gencim.
Annem ve ikinci eşiyle yaşıyorum. İçine kapanık, sorunlarını abartan bir karakterim. 3 ay önce, üvey babamın 19 yaşındaki oğlu bizimle yaşamaya başlayana kadar meğer çok mutluymuşum. Nedeni; üvey kardeş benden nefret ediyor! Ne yaptıysam kendimi sevdiremedim. Hatta babası da soğuk davranmaya başladı. Annem şaşkın ve çırpınış içinde. Ama kimseye yaranamıyor. Evimize tekrar nasıl huzur getiririm?
Lütfen bana yardım edin.
Ellerinizden öperim.
Rumuz; İskenderiye

AL KARŞINA KONUŞ
S.U. CEVAP; Yaşamınızın yeni üyesi delikanlıyı bir çay bahçesine davet et ve sevecenlikle iyi niyetini anlat.
Diretirse de ki; "Bak Selda teyzemin de selamı var, bizlerin değerini bilecekmişsin.
Zaten gidecek başka kapın da yokmuş, şurada huzur içinde yaşayıp gidelim. He mi kardeşim!" De bakalım n'olucak?

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