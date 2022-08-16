SELDA abla, otistik kızım var. Kocam 4 yıl önce evi terk etti. Zaten imam nikahım vardı. Kızı üstüne aldı ama hiç faydası yok. Annemin emeklisi ile geçinmeye çalışıyoruz. Ben temizliğe gittiğim kadının kocasıyla arkadaşlık etmeye başladım. Adı H..... Sakın yanlış anlama aramızda en ufak bir ilişki yok. Sadece dışarıda buluşup geziyor, dertleşiyoruz. Para bakımından destek oluyor. H, uzun zamandır "Böyle sokaklarda buluşmak olmuyor, annenle tanıştır, evine çocuğuna sahip çıkayım" diyor. Mahalleli tefe koyar, yapamam. Bir de "İşten ayrıl" diyor. Sence ne yapmalıyım abla, parası dışında kendisinden hoşlanıyorum da. Bana akıl ver abla ne yapayım?
S.U.CEVAP;
Genelde bittiği yerdeymiş gibi görünsen de o adama sığınacağın yerde devlete başvur derim. Belediyesiyle, kurumlarıyla yanında olacaktır. Bak temizliğe de gidiyormuşsun, o da az para değil. Böylece yüzün ak, başın dik, gönlün ferah, asanlar gibi yürü git.
Karısını boşar mı?
SELDA abla, otistik kızım var. Kocam 4 yıl önce evi terk etti. Zaten imam nikahım vardı. Kızı üstüne aldı ama hiç faydası yok. Annemin emeklisi ile geçinmeye çalışıyoruz. Ben temizliğe gittiğim kadının kocasıyla arkadaşlık etmeye başladım. Adı H..... Sakın yanlış anlama aramızda en ufak bir ilişki yok. Sadece dışarıda buluşup geziyor, dertleşiyoruz. Para bakımından destek oluyor. H, uzun zamandır "Böyle sokaklarda buluşmak olmuyor, annenle tanıştır, evine çocuğuna sahip çıkayım" diyor. Mahalleli tefe koyar, yapamam. Bir de "İşten ayrıl" diyor. Sence ne yapmalıyım abla, parası dışında kendisinden hoşlanıyorum da. Bana akıl ver abla ne yapayım?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Herkesi küçümserdim! 04 Ağustos 2022, Perşembe SELDA hanım yıllardır takipçinizim. Ne yazsanız okurum. Çünkü kendimi size çok benzetirdim. Ama bir farkla; siz...
- Çirkin şansı 30 Temmuz 2022, Cumartesi SELDA abla Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında dışarıdan üniversitede sanat tarihi okuyan bir kızım....
- İhanet etsin istiyorum 29 Temmuz 2022, Cuma SELDA abla, size tuhaf gelebilir ama 22 yıllık kocamın başka kadınlarla ilişkisi olsun istiyorum! Çünkü benim...
- Çirkin şansı 30 Haziran 2022, Perşembe SELDA abla, Allah insana çirkin şansı versin. Ben 20 yaşında üniversitede okuyan bir kızım. Çocukluğum yoksullukla...
- Bitmeyen sevdam 28 Haziran 2022, Salı SELDA Hanım yıllar önce genç, yakışıklı 'H' isimli bir adamla nişanlıydım. Ailem 'içki içiyor' diye istemedi. Daha...