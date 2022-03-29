El kadını ama acıyorum!

SELDA abla, kendi hayatımda sorunum yok şükürler olsun ama babam annemi aldatıyor! Hem de 25 yıldır. Diğer kadın da memleketlimiz.

İlk eşinden olan çocuğunu da babam yetiştirdi. Okuttu iş buldu.

Düğün bile yaptı. Ama bir yıldır kadını istemiyor. Korona atlattı belki artık ölüm korkusu geldi. Kadın ise babamdan 'aylıklarını yatırmaya devam etmesini' istiyor. Bence haklı, ne zaman kadın yaşlandı babam terk etti ve güç durumda bıraktı.

Şimdi sorun şu; Kadın, babamı tehdit ediyor; 'karına her şeyi anlatacağım' diyor. Yapar da, babama ömrünü adadı çünkü, evlenmedi, çalışmasına izin vermedi filan. Aslında maddi durumumuz iyi, yani istese babam ömür boyu o maaşı verilebilir. Dedim ya hastalıktan sonra kafası gidik.

Annem evinden çıkmayan, kendini ailesine adamış bir melek. Yıllarca kuması olduğunu duyarsa kötü şeyler olur. Babamı ikna edemiyorum, ne yapacağımı şaşırdım. Tarafsız fikirlere ihtiyacım var, acele. Rumuz; Roza



BABANI KANDIRACAĞIZ!

S.U.CEVAP; Yasak ilişkiyi onaylamıyoruz deyip kanunlarımıza bakalım; uzun süre devam eden nikahsız beraberliklerde mağdur korunuyor bildiğim kadarıyla. Ama sizin işte durum ispat edilene kadar olay ayyuka çıkar ve anneciğin de öğrenir.

O zaman tekrar döneriz başa. Acaba şöyle mi yapsan; babandan bu parayı kendine diye istesen! "Görümcemin ev taksitini ödüyorum" desen mesela! Veya "oğlana yurt dışından online kurs paketi aldım!" Allah affetsin sonrası –ben de dahil- kim öle kim kala. Ama mutlaka haberdar et.

Öpüyorum iyi yürekli arkadaşım.