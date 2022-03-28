Erkeksavar bacaklarım!

SELDA abla, üniversite okumuş 27 yaşında bir kızım. En büyük sorunum bacaklarım. O kadar inceler ki etek giydiğimde Safinaz gibi oluyorum. Ayrıca bedenime oranla çok kısa. Ama yüzüm güzel. Karakter bakımından da çok sevilirim. Elimden gelmeyen iş yok gibidir. Şimdi sanırsınız kısmetlerim kapıda kuyruk! Hayır ablacığım, çöp bacaklarım yüzünden ertesi gün hepsi kaçıyor.

Tabi yaz gelmesin istiyorum.

Sizden ricam, nasıl giyinirsem kusurumu kapatırım? İmza; Safinaz



SİLİKON DOLGU AMA...

S.U. CEVAP; Hemen söyleyeyim, giyimle bazı kusurlar kapatılabilir ama sorun 'çıplak bedende' neler yapılabilir? Şu an gazeteci kimliğimi kenara koydum, Akademi-Grafik bölümünde 4 yıl model dersi almış biri olarak yanındayım ve derim ki; güzellik, eskilerin deyimi ile tenasüp yani vücut orantısındadır! Misal, kafan büyük, yüzün ablaksa baştan yandık Safi'cim. Bir de saçların Dilan Tatlıses gibi uzun ve kabarıksa artık iflah olmayız. Kısa bacaklarına gelirsek, uzun tunikler bacağın nereden başladığını gizlemek adına avantajdır.

Evet estetik bilimi her şeye çare üretti ama 'kısa boyun' 'iri kafa' 'kısa boy' 'sıska bacak'a henüz pratik bir yöntem geliştiremedi. Ha ameliyatla silikon enjekte edilerek kalınlaştırma var, o da şöyle bir mahsurla birlikte;

Yıllar önce Bülent Ersoy diz kapak yanlarını düzleştirmek için bu operasyonu yaptırmış ve fakat solüsyon donmadan Divamız yataktan kalktığı için, 'sıvı' ayaklarında birikmişti. Biri 45 numara olmuştu nitekim. Gülme valla Teşvikiye'deki atölyeme geldiydi oradan biliyorum.