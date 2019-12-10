Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 10 Aralık 2019, Salı

Sanki üvey evlat!

SELDA Hanım, ben ikinci evliliğimi yaptım.
17 yaşındaki kızımla anlaşamıyoruz. Üvey babası ile araları çok iyi. Bir anne kızından nefret eder mi, vallahi ben ettim. Biraz üstüne gitsem el kaldırıyor. RUMUZ: DERTLİ

PSİKİYATR ŞART...
S.U.CEVAP; Büyük konuşmayayım ama oğlum bana istediği kadar kötülük yapsın yine de onu çok severdim. Acaba yeni eşinizin, kızınıza içten davranması rekabet duygusu uyandırıp, sizi kıskandırıyor olabilir mi?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Sanki üvey evlat!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ