Sanki üvey evlat!

SELDA Hanım, ben ikinci evliliğimi yaptım.

17 yaşındaki kızımla anlaşamıyoruz. Üvey babası ile araları çok iyi. Bir anne kızından nefret eder mi, vallahi ben ettim. Biraz üstüne gitsem el kaldırıyor. RUMUZ: DERTLİ

PSİKİYATR ŞART...

S.U.CEVAP; Büyük konuşmayayım ama oğlum bana istediği kadar kötülük yapsın yine de onu çok severdim. Acaba yeni eşinizin, kızınıza içten davranması rekabet duygusu uyandırıp, sizi kıskandırıyor olabilir mi?