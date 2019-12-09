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Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Aralık 2019, Pazartesi

Nefret doluyum...

SELDA abla, sorunum erkekler.
Bugüne kadar 3 kişi ile ilişkim oldu ama hiçbiri evlenmeye yanaşmadı.
Sonuncusu tanıştığımızda evliydi, mahkemeyi bekliyorduk. Bir duydum ki karısına dönmüş! Öcümü almak için ne yapmalıyım abla, bilen varsa yazsın. RUMUZ; S.T.

TELAŞIN NE?
S.U.CEVAP; Hemen söyleyeyim, 29 yaş 'evde kalma' yaşı değil. Millet kırkında evleniyor.
Ama merakım şu; bekar erkeklerin suyu mu çıktı? Ayrıca sadece 'güzellik' yetmiyor. Bilgili, yetenekli, hamarat olmak şart.
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