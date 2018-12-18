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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Aralık 2018, Salı

Sevdiğimin sevdiği!

SELDA ablacım bir kızla beraberim. İlk yılımız göz göze, diz dize geçti diyebilirim. Ama şimdi büyük bir rakibim var ve kendisiyle baş etmemin mümkünü yok! Sevgilimi ne zaman arasam 'meşgulüm' diyor mesela. Eskiden hep o 'buluşalım' derdi, son dönemlerde yüzünü bile görmüyorum. Rakibimin adı;
'Sosyal Medya!' Bir ara ben de kendime Facebook'ta çevre edineyim dedim, başaramadım.
Böyle giderse aşkımı ve aklımı kaybedeceğim.
Size yazmaktaki amacım 'sosyal medya denen canavarın bir sürü güzel ilişkiyi yıktığının' altını çizmek. Saygılarımla. RUMUZ; VİRA

Çok ama çok zor!
S.U. CEVAP; Evlatçığım sanki seninle kafa kafaya versek iki satırda çözebilirmişiz gibi, meseleyi öyle basite indirgemişsin ki vallahi güldüm. Anacım sözünü ettiğin şey çağın ve insanlığın en büyük kabusu! Yüzlerce alim bunun için ruhunu teslim ediyor. Ama yine de seni kırmayayım ve diyeyim ki, 'gençler, sosyal medyayı kendinizi teşhir etmek maksatlı değil, insanlığa faydası olacak deneyimlerinizi paylaşmak için kullanınız!'
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