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Selda Uskan Selda Uskan
  • 12 Kasım 2018, Pazartesi

Aç gözlülük değil mi?

SELDA abla, iyi ki varsınız. Hiç olmadık derdimizi anlatıyor, rahatlıyoruz. Benim değinmek istediğim konu, 'Neden zenginler ille de zenginle evlenir?' Aynı şey başıma geldi çünkü. Bundan üç yıl önce tanıştığım bir gençle büyük aşk yaşadık.
Çevrelerimiz farklı olsa da uyum sağlayabildik. Ama fakir olmam yüzünden bizi ayırdılar. Şimdi o, kendisi gibi zengin bir kızla evli. Ben ise kaderime lanet ediyorum...
Rumuz; Külkedisi

SADECE PARA DEĞİL

S.U. CEVAP;
Geçenlerde Ülker ve Tamince aileleri, çocuklarına söz kesince aynı şeyi düşündüm.
Neden yoksul bir kız ya da delikanlıyla evlenip sevaba girmezler acaba? Ama cevabını bildiğim bir soruydu; Eş adayları arasındaki fark sadece banka hesabı değil, o paranın sağladığı kültür, görgü, düşünce ve yaşayış tarzı farkı galiba. Senin dünya güzeli olman da bu kuralı değiştirmiyor maalesef.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Aç gözlülük değil mi?
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