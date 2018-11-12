Aç gözlülük değil mi?
Çevrelerimiz farklı olsa da uyum sağlayabildik. Ama fakir olmam yüzünden bizi ayırdılar. Şimdi o, kendisi gibi zengin bir kızla evli. Ben ise kaderime lanet ediyorum...
Rumuz; Külkedisi
SADECE PARA DEĞİL
S.U. CEVAP;
Geçenlerde Ülker ve Tamince aileleri, çocuklarına söz kesince aynı şeyi düşündüm.
Neden yoksul bir kız ya da delikanlıyla evlenip sevaba girmezler acaba? Ama cevabını bildiğim bir soruydu; Eş adayları arasındaki fark sadece banka hesabı değil, o paranın sağladığı kültür, görgü, düşünce ve yaşayış tarzı farkı galiba. Senin dünya güzeli olman da bu kuralı değiştirmiyor maalesef.
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