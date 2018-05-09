Onlar gibi olmak...
Giyim masrafım arttı çünkü. Daha önemlisi ne giyersek giyeyim o kızlarla aramızda anlatamadığım bir fark var. Kankam bile daha fazla para harcadığı halde uyum sağlayamıyor sanki.
Bu farkın nereden kaynaklandığını bulursak ona göre önlem alırız diyorum... Siz görmüş geçirmiş ve kafa dengi birisiniz, konu hakkında fikrinizi söyler misiniz?
İmza; Merve
İçe sindirmek gerekir!
S.U. CEVAP; Şöyle anlatayım... Misal sen komşudan "Neşe teyzeee, bana bir 250 lira atar mısın? Annem evde yokmuş" diye rahatça para isteyebiliyor musun? Veya ağzını hipopotam gibi açıp arkadaşlarına "Dişimde maydanoz kalmış mı?" diye sorabiliyor musun?
Örnek çok Merveciğim.
Ama sonuç tek... Doğuştan zenginlik, beraberinde sarsılmaz bir özgüven getirir ki biz faniler buna 'kimseyi umursamamak' diyoruz.
Yani, ait olmadığın bir alemde boşu boşuna yıpranıp, üzülme ve değer gördüğün çevrene geri dön. Senin için en iyisi bu.
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- Selda Uskan
- Onlar gibi olmak...
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