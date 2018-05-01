Kocamı tanıyamıyorum
Kastettiğim kabalık veya hoyratlık değil, erkeksi bir duruş. Demek ki erkekler tuhaflaşmış ablacım, üzerlerine üniforma giydikleri andan itibaren 'Ne oldum' delisi oluyorlar. Selda abla, eşimle konuşsam ters teper mi? Çünkü bu hali sevgimi yok edecek.
Rumuz; Pişman
KOMPLEKS TAVAN!
S.U. CEVAP; Geçen haftanın haberiydi; tıpkı sizin koca gibi 'üniformanın kudurttuğu' evlendirme memuru arkadaş, gelinin esprili "Hayır, demek ne mümkün" cevabını şahsına hakaret saymış ve nikahı kıymamıştı!
Böyleleriyle konuşulmaz hayatım, şekil üstünde gösterilir. Örneğin, sabah kalkınca eşinin iş kıyafetini giy ve eline bir sopa alıp, orayı burayı dürterek tüm evi dolaş! Bir ara yatağı örtmesini iste ama beğenme;
"Koca efendi burası olmamış, yeniden yap bakayım" de. İtiraz edecek olursa da omuzundan tutup silkele. Sonra tatlılıkla izah et tabii; "Bak hayatım insanlara kaba davranınca işte böyle öküz oluyorsun!"
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- Selda Uskan
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