Kadın-kız ayrımı

Selda Hanım, sizlerle 'Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının nedenleri' konusunda fikrimi paylaşmak istiyorum. Aslında bu, toplumun temel sorunlarından biri olan 'evlenilecek kız, flört edilecek kadın' ayrımının ta kendisi. Son örnekte Murat arkadaşımız eski sevgilisini tercih ediyor! Eski sevgili kim? "İhaneti her türlü kabul ederim" diyen marjinal bir hanımefendi! Demek ki tam anlamıyla aşk yaşanılacak efsunlu ve coşkulu bir varlık! Peki diğeri kimdi? Masum yüzü ile "İlle de nikah" diye tutturan sıkıcı ürkek bir yavrucak! Bu durumda erkeğin nasıl bir seçim yapmasını bekliyorsunuz ki? Saygılar... Rumuz; Er kişi Engin

HEYECAN DİYE ÖLECEKSİNİZ!

S.U. CEVAP;

Sözünü ettiğiniz kadın-kız ayrımı sadece ülkemizde değil tüm dünyada geçerli. Evlilik öncesi ilişkiyi 'erkeğin tecrübe kazanması adına' hoşgörüyle karşılayan toplum, kadının yapması halinde 'dejenerasyona' bağlıyor maalesef. Bense diğer bir bakış açısı getirmek istiyorum; Ünlü bir kadın arkadaşım zamanında şöyle bir itirafta bulunmuştu; "İlk eşimle nikah öncesi birlikte olsaydım asla evlenmezdim! İkinci eşimle de birlikte olduğum için evlendim!" Yani demek istiyor ki, 'Birliktelikteki uyuma dikkat, fazlasıyla önemlidir ve boşanma oranlarını tayin eder!"