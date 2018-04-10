Annemler aklımı karıştırıyor !
İMZA; ERDAL
DOĞRULUK PAYI VAR...
S.U. CEVAP; Erdalcığım, sualini ancak kendimden yola çıkarak cevaplayabilirim, gerisi biliyorsun uzman işi... Örneğin ilk evliliğimde 'kırmızı rujla kadehlere dudak izi çizerek' aklım sıra hoşluk yapardım. Ama adam öküz olduğu için "Aa bulaşıklar iyi yıkanmamış" derdi. İkinci eşim Arda abiniz ise bu hoşluklardan nasibini alamadı maalesef. "Gerekli miydi" dersen tabii insanına göre değişir. Sen yine de moralini bozma. Hatta ilk izdivaçlarda yapılan hataların ikincisine sonsuz yararları bile oluyor. 'Sabretmeyi' öğreniyorsun misal. Bir de 'olayları fazla büyütmemeyi' ki bu altın değerinde bir haslettir inan.
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- Selda Uskan
- Annemler aklımı karıştırıyor !
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