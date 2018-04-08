Kadın onuru için yaşar!
Bakıyorum siz de aynı fikirdesiniz.
Ama ben erkek olduğum halde karımı hiç aldatmadım mesela.
Yapmam, yapanı da affetmem.
Kadının pozisyonu ne olursa olsun o da affetmemeli. Hem başkasının koynundan çıkmış adamı insan nasıl içine sindirir?
Nasıl midesi kaldırır? Ayrıca Türk kadını gururludur, onurludur.
En kötü şeyleri yaşayacağını da bilse, 'Başkasını tercih etmiş adama' basar tekmeyi, koyar kapının önüne. Bu da böyle biline.
Rumuz: Farabi
GURURUMA YEDİREMEM
S.U. CEVAP: Sonra da çoluk çocuk sürüm sürüm sürüne...
Gördüğünüz gibi Farabi bey hala aynı fikirde ısrarlıyım.
Çünkü hayatım boyunca pek çok örneğine şahit oldum;
Kadın, kocası tarafından aldatılıp "Gururuma yediremem" dedi, sonrasında erkeklerin elinde (gelecek vaadi ile tabi) sersefil oldu.
Böylece ne onuru kaldı ne gururu. Ben diyorum ki "Gidecek yeriniz yoksa, adam size para vermiyorsa, sonradan yaşayacaklarınız sadece kadınlık onurunuzu değil, o güne dek biriktirdiğiniz her türlü gururunuzu yok edebilir!" Bunun yerine sadece tek bir ihaneti hazmetmeye bakınız.
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- Selda Uskan
- Kadın onuru için yaşar!
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