Acaba nasıl davranmalıyız?
Nasıl davranmalıyız ve ilişkilerimizin sınırını nasıl belirlemeliyiz? Önceki çalıştığım yerde galiba bunu başaramadım!
Korkunç bir dedikodu ağına düşürüldüm ve sonuçta kovulan ben oldum. Diğerleri sütten çıkmış ak kaşık gibi arkamdan alay ettiler. Oysa iyi niyetimle söylenenlere inanmıştım.
Belki tek hatam bunları bir iki kişiyle paylaşmam!
Sizler uzun yılların iş tecrübesine sahipsiniz.
İnsan ilişkilerinin inceliklerini bilirsiniz.
Biz gençler nerede hata yapıyoruz acaba?
Rumuz; Lale Naz
ÜÇ MAYMUN!
S.U. CEVAP;
Öncelikle elde sigarakahve dedikodunun o tatlı ve büyüleyici havasına kendini kaptırmayacaksın!
Dayanamıyorsan en kötüsü dinle ama lafı başkasına asla taşıma! Dediğin gibi herkes kenara çekilir ortada dımdızlak sen kalırsın! Bir de unutma yeni iş yeri, eski personel demektir! Yani çete senden önce kurulmuş ve bağlılık yemini edilmiş;
"Taze eleman -hele de çalışkanlığı ile patronların gözdesi olmuşsa- derhal berhava edilmeli!" Bak elin maymunları bile bizden akıllı. Bin yıldır 'görmemişler, duymamışlar, konuşmuyorlar!" Bize n'oluyorsa...
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- Selda Uskan
- Acaba nasıl davranmalıyız?
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