Aklımdan çıkmıyorlar
Oturup bir de ona ağladım.
Orada da 5 kız arkadaş kaza geçirdi, önce hepsini öldü sandık ama biriymiş sadece. Esas şunun için yazıyorum; çoğu kez "Böyle atmasyon olur mu" diye dalga geçtiğimiz, suçladığımız dizi yapımcılarından artık özür dilemeliyiz!
Buyursunlar işte, biri senaryo diğeri gerçek hayat, üstelik gerçek hayat 10-0 önde!
Ne mutlu bize ki dertlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi hatta hayallerimizi anlatabildiğimiz bir köşemiz var...
Rumuz; Dilan 65
GERÇEĞİ KURGULAMAK...
S.U. USKAN;
Aslında olaya başka bir cepheden baksa da, konuyla ilgili çok sevdiğim bir söz dizisi vardır. Müthiş bir tespit.
Der ki; "Senaryo yazmak kolaydır, onu dilediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz.
Ama ya hayat öyle mi?
Sizi iradeniz dışında, oradan oraya savurur durur!" En acı örneğini de, belirttiğiniz gibi o uçak kazasıyla yaşadık... Çevresinde binlerce kişinin olduğu pırıltılı, görkemli ve rengarenk bir dünyada yaşayıp, kuş uçmaz kervan geçmez bir yamaçta can vermek de kaderin başka bir oyunu galiba. Allah hepimizin sabrını alsın, o yavruların ana-babalarına versin.
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- Selda Uskan
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