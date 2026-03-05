Kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Uludağ'da, asayiş ve huzuru sağlamak için JAK timleri de görev alıyor. Kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma gibi olaylara kısa sürede müdahale etmek için 7/24 nöbet tutan JAK timinde yer alan Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, zorlu eğitimlerle göreve hazır bekliyor.



Tanç,sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye düştüğü, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşullarının yaşandığı 1800 rakımlı Uludağ Oteller Bölgesi'nde erkek meslektaşlarıyla hayat kurtarıyor. Zorlu görevlere hazırlanmak için yoğun eğitim sürecinden geçtiklerini belirten Tanç, "Her türlü doğal afette arama kurtarma, dağcılık ve yüksek irtifada arama kurtarma, ilk yardım, fiziksel dayanıklılık ve koordinasyon gibi alanlarda eğitim almaktayız. Zor şartlarda insanlara yardım etme fikri beni her zaman motive etti. Doğayla iç içe, fiziksel ve zihinsel olarak güçlü olmayı gerektiren bu görev mesleki anlamda kendimi geliştirmem için en doğru alanlardan biri oldu. Ayrıca, bir hayatı kurtarmak çok özel" dedi.