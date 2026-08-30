Selda Uskan

Selda abla merhaba!

Ben 22 yaşında nişanlı bir kızım. Annemle senin takipçiniz, fikir ve yorumlarınızı çok beğeniyoruz. Bir tek 'erkek ihaneti' konusu hariç... Ben eşini aldatan kocanın asla affedilmemesini savunuyorum, annem ve siz diyorsunuz ki, "Bir kereden bir şey olmaz, bununiçin yuva mı yıkılırmış?" Vallahi Selda abla öyle bir yıkarım ki, değil 1, 11 çocuğum olsa gözüm görmez... Benim yıkadığım –affedersin- iç çamaşırlarıyla kadına gidecek sonra ben bunu bile bile onu yatak odama alacağım? Başta nişanlım olmak üzere bütün erkeklere sesleniyorum, annemi ve Selda ablayı dinlemeyin ve ayağınızı denk alın. İhanetin sonu terk edilmektir! Vereceğiniz tazminatı ayrıca konuşuruz. Sevgiyle Selda abla, annemin de selamı var. Rumuz; Uçansüpürge.

ÜZGÜNÜM AYNI FİKİRDEYİM

S.U. CEVAP; Artık uçamayan bir süpürge olarak, evlilik kurumunun anlayış ve hoşgörüyle devam ettirilmesinde ısrarcıyım. Özellikle boşanma sonrası kadın çalışmak zorunda kalıyor ve çoluk çocuk sokaklarda sefil oluyorsa, yıllar sonra hiçbir kıymetiharbiye taşımayan 'sıradan bir ihaneti kafaya takıpyuvanızı yıkmayın' diyorum.