O erkeği buldum... ama?

Selda Uskan

SELDA USKAN

Eklenme Tarihi 2 Eylül 2025

Selda hanım, ben 38 yaşında, aradığı erkeği bulamadığı için evlenememiş biriydim. Beş ay önce ailemin ısrarı ile düzgün sayılacak bir erkekle nişanlandım. Ama genç kızlığımdan beri hayalini kurduğum, pembe dizilerdeki erkek, nişanlımın amca oğlu olarak karşıma çıktı!.

Nişanlımın tam zıttı, beğendiğim tüm unsurlara sahip! Sade ama kalite giyim, (bileğinde incecik deri ip bağlı) tertemiz ayakkabılar, bakışları güzel sıcacık bir adam. Yanılmıyorsam o da benden etkilendi!

Kafamdan delice şeyler geçiyor Selda hanım... Önce nişanı atsam... aradan bir süre geçtikten sonra kendisini arayıp hislerimden söz etsem...

Ya gerçekten o da beni sevdiğini söylerse? Ama annemler borç yaptı, nankörlük edemem. Öte yandan nişanlımdan soğudum, elini sürmesine tahammülüm yok! Ne yapmalıyım lütfen akıl verin.

Çünkü bu öyle insanın çevresine anlatacağı gibi bir şey değil. Bazen dışarıdan bakıyorum, dehşete kapılıyorum, bu ben miyim diye?

Rumuz; Roza PEMBE DİZİ- KARA YAZGI

S.U.CEVAP; Duygular ortaya çıkabilir, ailede korkunç şeylere sebep olursun. Lütfen başka kısmetler ara...

