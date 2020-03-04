Tur Kadıköy’e kaldı
Maç Sosa/ Altay gösterisi ile başladı. Ardından herkese 'bu pozisyonda nasıl sakatlık olur'dedirten Falette şanssızlığı ve 'kupa deplasmanında beraberlik ve olursa bir gol çok değerlidir' gerçekçiliği.
Beklendiği gibi kimseyi şaşırtmayan düşük tempo, saman alevi kıvamı karşılıklı birkaç pozisyonla ilk yarının da özeti oldu Türkiye ekran başında, Akyazı'yı dolduran 32 bin kisi de yerinde ilk yarıyı böyle "seyretti" Oyunun yarısını rakibin istedigi gibi oynayan bordo mavililer, diğer yarısını kendi gibi oynamayı seçince ilk gol Sörloth'la geldi. 66'da Novak Ekuban'ın pişirip servis ettiği pirzolayı yedi, sonra 75'de Abdüş sahne aldı, sonra Fener o çok degerli golü Vedat'la buldu, iş Saracoğlu'daki rövanşa kaldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Jack London ve rotasyon! 03 Mart 2020, Salı JACK London, "Vahşetin Çağrısı"nda, bir malikanede son derece konfor içinde yaşayan bir köpeğin, kendini birdenbire...
- Nwakaemeee 01 Mart 2020, Pazar ÇAYKUR Rizespor bütün enerjisini kullanınca ikinci yarı sadece Trabzonspor'u izledi. Trabzonspor ilk yarı önde...
- Atan tutan 23 Şubat 2020, Pazar KOCA bir ilk yarı çok kötü günlerindeki Doğan ve Sturridge'in, neredeyse rakibi hücuma çıkaran pas tercihleriyle...
- Büyük takım 17 Şubat 2020, Pazartesi MAÇA fırtına gibi gönüllerin şampiyonu olduğu sezonlarda göze hoş gelen futbolunu skora ve puan tablosuna yansıtamayan...
- Gençler umut verdi 14 Şubat 2020, Cuma TRABZON için iki yeni stoperle gençleri görmek için iyi bir fırsattı bu maç, 1. ligde şampiyonluk kovalayan Erzurum...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.