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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 04 Mart 2020, Çarşamba

Tur Kadıköy’e kaldı

TRABZON Erçe'ye saygı ve sakat Pereira ile cezalı Mikel'in yerine zorunlu görev alan Kamil Ahmet ve Parmak dışında sahaya ideal 11'i ile çıktı.
Maç Sosa/ Altay gösterisi ile başladı. Ardından herkese 'bu pozisyonda nasıl sakatlık olur'dedirten Falette şanssızlığı ve 'kupa deplasmanında beraberlik ve olursa bir gol çok değerlidir' gerçekçiliği.
Beklendiği gibi kimseyi şaşırtmayan düşük tempo, saman alevi kıvamı karşılıklı birkaç pozisyonla ilk yarının da özeti oldu Türkiye ekran başında, Akyazı'yı dolduran 32 bin kisi de yerinde ilk yarıyı böyle "seyretti" Oyunun yarısını rakibin istedigi gibi oynayan bordo mavililer, diğer yarısını kendi gibi oynamayı seçince ilk gol Sörloth'la geldi. 66'da Novak Ekuban'ın pişirip servis ettiği pirzolayı yedi, sonra 75'de Abdüş sahne aldı, sonra Fener o çok degerli golü Vedat'la buldu, iş Saracoğlu'daki rövanşa kaldı.
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