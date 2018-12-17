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  • 17 Aralık 2018, Pazartesi

Trabzon kopartamadı

BAŞAKŞEHİR-G.SARAY maçının berabere bitmesinin daha da lezzetli hale getirdiği 3 puan, hem siyah beyazlı ev sahibi hem de Karadeniz Fırtınası'nın iştahını artırdı. Toplam kadro kalitesiyle bir tık ilerde gördüğüm Beşiktaş'ta olmayan ise, Abdülkadir ve Yusuf gibi fark yaratan doğuştan yetenekli ayaklardı.
Üst üste 4. maçı kazanmak için gelen rakibe karşı alınacak bir galibiyet, Vodafon tribünlerinden kopma noktasındaki Kartal'ı oyunun içinde tutmak için büyük şanstı.

HAKEM İYİ DEĞİLDİ
İLK yarı kontrolü hiç kaybetmeyen Trabzon, devrenin sonuna bir de usta işi gol sıkıştırınca soyunma odasına skor avantajını da taşıdı. İkinci yarıya da Onazi baskısı, Nwakame golüyle farkı yakalayan Trabzon, tam tuttum derken, Caner'in nefis ortasını göğsüyle kendi kalesine bırakınca oyun BJK için yeniden başladı.
VAR'ın belirlediği ofsayt ile beraberlik golü iptal edilen Beşiktaş, kalan dakikalarda Halil Umut Meler desteğiyle maçı kazanacak noktaya da geldi.
Ama Allah o kadarına izin vermedi ve maç Başakşehir'in istediği gibi bitti.

MAÇIN EN iYİSi YUSUF
Çok iyi oynadı.
Defansı iyi zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LENS
Kötü günündeydi.
Çok top ezdi...
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