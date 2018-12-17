Trabzon kopartamadı
Üst üste 4. maçı kazanmak için gelen rakibe karşı alınacak bir galibiyet, Vodafon tribünlerinden kopma noktasındaki Kartal'ı oyunun içinde tutmak için büyük şanstı.
HAKEM İYİ DEĞİLDİ
İLK yarı kontrolü hiç kaybetmeyen Trabzon, devrenin sonuna bir de usta işi gol sıkıştırınca soyunma odasına skor avantajını da taşıdı. İkinci yarıya da Onazi baskısı, Nwakame golüyle farkı yakalayan Trabzon, tam tuttum derken, Caner'in nefis ortasını göğsüyle kendi kalesine bırakınca oyun BJK için yeniden başladı.
VAR'ın belirlediği ofsayt ile beraberlik golü iptal edilen Beşiktaş, kalan dakikalarda Halil Umut Meler desteğiyle maçı kazanacak noktaya da geldi.
Ama Allah o kadarına izin vermedi ve maç Başakşehir'in istediği gibi bitti.
MAÇIN EN iYİSi YUSUF
Çok iyi oynadı.
Defansı iyi zorladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ LENS
Kötü günündeydi.
Çok top ezdi...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Maçı kim kazanacak? 15 Aralık 2018, Cumartesi ASPOR canlı yayınında deneyimli isim Gürcan Bilgiç, Trabzon'un Beşiktaş deplasmanından (gerçekçi bir düşünceyle)...
- Süper bücür Abdüş 09 Aralık 2018, Pazar AYKUT Kocaman'ın, izleyenleri illet eden negatif futbol anlayışı Trabzon'da azce uğradı, futbol dersini veren bordo-mavililerde...
- Gençleri beğenmedim 05 Aralık 2018, Çarşamba SiVAS'LA başlayalım. Zımba gibi bir takım, emek verenlere futbol adına teşekkür etmeli. Trabzon'un gençlerden...
- Ekuban’ın gurur gecesi 02 Aralık 2018, Pazar BİR önceki maçta ezeli ve 'edebi' rakibine karşı tetrazon balığı gibi başlangıç yapan ve rakibi piranha gibi ısıran...
- Tetrazon 26 Kasım 2018, Pazartesi MAÇ günü sabahı, Ali Koç kaldıkları otele yakın bir sahil tesisinde kahvaltı yapıp çıktığı sırada, aynı yerde kahvaltı...