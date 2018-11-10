Kriz!
Futbolu seven herkesin futbolculuğundaki 'farkı' teknik adamlığına da taşımasını beklediği Karaman'ın Trabzon'u, yine oyuna hükmeden taraf olarak başladı.
Ancak rakip ligin en iyi defans yapan takımlarından biri ve hocası da futbol doğrularına "coşkun futboldan" daha çok önem veren aklın temsilcisiydi.
Trabzon, ilk yarı boyunca tüm sahanın hakimiydi. Yüzde yüzlük birçok pozisyonu kaçıran Trabzon, bir kez daha atamayana atarlar galatına yakalandı. İki amatör oyuncu hatası ve iki Fatih Tekke golüyle 2 farklı geriye düştü. İkinci yarı iki şok golle başladı ve oyun koptu. Bu dakikadan sonra maç yazısı yazmanın Trabzonspor açısından hiç bir anlamı kalmadı. Belki söylenebilecek tek şey, her şeye rağmen pozitif futbol oynama çabasıydı. Trabzon 4-0 a kadar yüzde yüz hakimi olduğu bir maçı kaybetti, yapılması gereken eksikleri tamamlayacak yönetsel ve teknik iradeyi ortaya koyup, yoluna devam etmektir.
Malatya haddini bilerek oynadı ve geride Sadık, Orta sahada da Guilerme'nin performansları ile maçı koparmayı bildi. Burak Yılmaz krizini çözemeyen Trabzon yönetimi bu sonucun en büyük nedenidir.
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