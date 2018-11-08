Takım
Sorun çıkarmayı rutine dönüştüren ve sadece madalya takılmadığı kalan Burak Yılmaz'ın, geçen sezon oyuncu değişimine gösterdiği tepkiyi hatırlayıp, geçen mactaki terbiyesizligine şaşıran olmuş ise, izan ölçüm bakım vakitleri gelmiş, aman dikkat.
GÜZEL MAÇ OLACAK
Uyarıyoruz; kendisi için her fedakarlığı yapan hocası ve velinimeti taraftarı saniyesinde terk eden Burak Yılmaz'ı kurtaralım derken, Trabzonspor kaybedilebir.
Bordo-Mavililer'in "takım" olabilmesini önündeki en büyük engel olarak görülen BY'nin eksikliğinin , toplam takım performansına nasıl etki edecegini görmek için Malatya deplasmanı iyi bir ölçü olacaktır. Malum son yıllardaki en flaş galibiyette (G.Saray: 4-0) BY ilk 11 de yoktu. Bordo-Mavililer'in, ligin bu en zorlu deplasmanlarından birindeki performansı çok şeylerin belirleyicisi olacaktır.
Aspor'daki canlı yayın sırasında da vurguladım; büyük camialar günlük vakalara göre değil ilkeler ve varoluş felsefeleri üzerinden karar alırlar. Trabzonspor yönetimi de bu açıdan tarihe karşı sorumlu olduğunu asla aklından çıkarmamalı. Verdiğiniz ya da vermediginiz kararlar sizi hep takip edecek.
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