Kılıçdaroğlu’nun “Fatih” ısrarı PM’den döndü
CHP'nin son PM toplantısında, daha önce disiplin soruşturmasıyla partiden atılan Aydın'daki bazı partililerin affedilmesi, bizzat Kemal Bey tarafından gündeme alındı. Bizzat Kılıçdaroğlu'nun istediği af talebi ile ilgili yapılan oylamanın sonucu; bir Genel Başkan için pek iç açıcı değil.
Oylamada 18 üye Kılıçdaroğlu'nun talebi için 'evet' oyu kullanırken, 19 üye 'HAYIR' dedi. Yani Kılıçdaroğlu'nun talebi 1 oy ile reddedildi!" 5 hafta önce Kılıçdaroğlu için pek iç açıcı değil dediğimiz bu durum, bugün biraz daha vahim bir hal aldı. Çünkü; geçen hafta yapılan PM toplantısında Kemal Bey, yine kendi isteğiyle, aynı kişinin affını gündeme aldırdı. Bu kişi; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prensi Fatih Akkentli idi. Çerçioğlu, prensi Akkentli'nin PM'de affedilerek partiye tekrar üye yapılması ve Mart seçimlerinde Akkentli'yi Söke adayı yapmak için uzun süredir Kılıçdaroğlu'na baskı yapıyor. Kemal Bey'i ikna etti ama belli ki PM'yi ikna edemedi Özlem hanım.
Hatta PM toplantısında Kemal Bey'e destek vermek için söz alan Aydın milletvekili Bülent Tezcan; kendisine kurduğu kumpas yüzünden ihraç edilen Akkentli'nin tekrar partiye alınması için bir konuşma bile yaptı. Ama; yapılan oylama hem Çerçioğlu hem Tezcan ama herkesten çok Kılıçdaroğlu için vahimdi: 5 hafta önce sadece 1 oyla reddedilen Kemal Bey, bu sefer 36'ya 18 oy ile reddedildi! Yani yüzde yüz red yedi! Bu konuyla ilgili yazımızı 22 Eylül'de "Bir Genel Başkan'ın kendi imzasıyla istediği bir talebi kendi seçtiği PM'de kabul ettirememesi, siyasette Topal Ördek deyişini hatırlatmıyor mu sizce de?" diyerek bitirmiştik. Yine reddedilen ve hem de bu sefer yarı yarıya fark ile refüze edilen bir Genel Başkan için sizce de Topal Ördek deyişi uymuyor mu?
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