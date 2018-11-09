Noterliği partiye tercih etti diğeri hem parti hem banka dedi
İki garip gelişme var. İlki; eski milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefette başı çeken isimlerden ve son kurultayda listeyi delerek PM'ye seçilen Necati Yılmaz, Ankara'da noterlik sırası gelince; bir yol ayrımına geldi.
Yasalara göre noterlik yapacak ise bir tercih yapması gerekiyordu; Ya CHP PM üyeliği ya da Noterlik. O da; noterliği tercih etti ve PM'den istifa etti. Yılmaz'ın üyeliği düşünce, sıradaki yedek isim PM üyesi oluyor; bu isim de CHP eski milletvekili Müslim Sarı. 31 Mart 2017'den bu yana CHP kontenjanından İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olan Sarı'nın ataması bizzat CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.
Rivayete göre; eşi, Kemal Beye ziyarete gitti ve Müslim Beyin sağlık problemi olduğunu, eğer bu görev verilmez ise hem mali açıdan hem moral olarak bu süreci aşamayacağını söyleyince Kılıçdaroğlu'nun bu atamayı yaptığı konuşuluyor CHP kulislerinde. Ama, atama yapılır yapılmaz Müslim Bey, 10 gün sonra İş Bankası'nın şahsına tahsis ettiği makam aracıyla Türkiye'yi dolaşmaya başladığı ve "Genel Başkanlık" için nabız yokladığı da biliniyor. Gelin görün ki; banka yönetimine atadığı Müslim Bey hem PM üyesi olup hem İş Bankası Yönetiminde olunca;
Kemal Bey; kendisine muhalefet eden partilisine bu kadar koltuğu kendi elleriyle sunmaktan rahatsız olur ve Sarı'ya "Ya parti ya banka" tercihini yap der. Şimdi tüm gözler Sarı'da. Her ikisine üyelik ile ilgili yasal bir engel yok ama bakalım Genel Başkanlık iddiasındaki Müslim Sarı, rakibi olarak gördüğü Kılıçdaroğlu'nun tercih zorlamasına ne diyecek?
BANKO İSİMLER, DERİN KULİSLER...
Kulis ve perde arkası gazeteciliği açısından en sevdiğimiz zamanlardan geçiyoruz. Yerel seçimlerde belediyelere aday olacak binlerce isim, aday olmak isteyen on binlerce kişi, Meclis üyeliklerine aday olacak yüz binlerce isim. Yani bol isimli, bol kulisli 150 günümüz var 31 Mart 2019 seçimlerine kadar. Bu süreçte gazetecilerin ve televizyon yorumcularının, muhabirlerinin banko diye verdikleri isimler çok ortada.
Ama bir de sürpriz denilebilecek isimler var. Daha derin kulislere bakıldığında duyuyorsunuz bu isimleri.
Ankara Büyükşehir için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşulurken, Keçiören için sürpriz isim Osman Gökçek'in olabileceği söyleniyor. MHP'nin Ankara adaylığı için milletvekili ve İdare Amiri Erkan Haberal'ı çıkaracağı konuşuluyor. Yine AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adaylığı için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un dışında Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri olan Hayri Baraçlı'nın ismini duyuyorsunuz derinlerde. İzmir'de Büyükşehir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, milletvekili Atilla Kaya konuşuluyor kulislerde.
CHP'nin de Büyükşehir için Bayraklı, Narlıdere ve Seferihisar Belediye Başkanları ile Belediyenin Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi aday yapabileceği konuşuluyor.
AK Parti'nin Adana Büyükşehir adaylığında Çalışma eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu düşündüğünü duyuyorsunuz. Bu listeyi çok ama çok uzatabiliriz. Daha derinlere indikçe ve aslında kesin listeler açıklanana kadar sizlere bu sütunlardan yüzlerce isim daha kulis bilgisi olarak yazacağımızdan emin olabilirsiniz.
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