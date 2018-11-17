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Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 17 Kasım 2018, Cumartesi

Dünyaya yön veren lider Erdoğan

FARKINDA mısınız? Dünya politikasına bir süredir Türkiye ve Başkan Erdoğan yön verir hale geldi.
Pazartesi Rus Devlet Başkanı Putin, Türk Akımı boru hattının deniz kısmının tamamlanmasıyla ilgili İstanbul'a geliyor.
26 Kasım'da Katar Emiri geliyor. 6.
Stratejik Konsey Toplantısı yapılacak.
Ayrıca; İSEDAK toplantısına başkanlık yapacağız. Ay sonunda da G-20 Zirvesi için Arjantin'e gidiyor Başkan Erdoğan.
Bütün bunlara gelene kadar; 8 yıldır süren Suriye iç savaşında ABD'nin etkisini neredeyse tamamen yitirmesi, bunun tam tersine Türkiye'nin olacakları belirlemesi bütün dünyanın gözü önünde ve Türkiye'nin şekillendirdiği biçimde oluyor. İdlib Ateşkesi, İstanbul'da Başkan Erdoğan ev sahipliğinde toplanan Rusya, Fransa ve Almanya devlet başkanlarından oluşan dörtlü zirve bunun zirveye çıktığı somut gelişmeler.
Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili nakış gibi işlenen politikamız da Erdoğan'ın etkisini artıran en önemli süreçlerden biri oldu. Başkan Erdoğan, bir yandan içeriden ve dışarıdan Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara karşı mücadele ederken, diğer yandan dünya devletlerine diplomasi ve siyaset dersi veriyor. Ortadoğu'da gelişen her bir olumsuzluğun sadece Türkiye'yi değil, bütün bölgeyi ve buradan da tüm Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkileyeceğini anlatıyor. Le Figaro'da geçen Pazar yayınlanan makalesinde; "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yeni Sykes Picot arayışlarına son verilmesi ve Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmesini istemesinin sebebi ve Paris'teki uyarısının altında yatan yegane gerçek; 'Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa milletlerinin geleceğinin' bu duruma bağlı olmasındandır. Yeni bir göç dalgasından tutun da ateş altındaki bölgenin enerji ve insan başta olmak üzere tüm kaynaklara doğrudan olumsuz etki edeceği bir hayal değil.
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Haberler Yazarlar Şebnem Bursalı Dünyaya yön veren lider Erdoğan
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