Dünyaya meydan okurken..
Bütün dünya bizim karşımıza geçmiş tuzak kurarken, içerideki işbirlikçileri de çanak tutarken Türkiye'nin bırakın geri adım atmayı, bırakın dünyanın yapamadığı havalimanını yapmayı, aynı zamanda Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim köprüsünü, Osmangazi Köprüsünü, hızlı tren hatlarını, şehir hastanelerini, tünelleri, otoyolları, üniversiteleri yaptığını hatırladım.
1970'li yıllarda 1. Boğaz köprüsü yapılırken de karşı çıkanları, isim bile verditmeyenleri, zenginlere özel köprü yapıyorlar diyen sapkın zihniyeti tekrar hatırladım. Hiçbir barajı yaptırmak istemeyenleri acıyarak hatırladım. 3 kıtayı kucaklayan coğrafyanın tam göbeğindeki, her geçen gün büyüyen Asya-Pasifik- Orta Doğu pazarları ile Batı arasında en önemli bağlantı ve geçiş noktası olan İstanbul Havalimanı'na bir kez de bu gözle baktım. Ve tarihin tozlu raflarındaki yerini çoktan alan istemezükçüleri düşünüp, her şeye ve herkese rağmen, kararlılığı, inancı ve vizyonuyla bu çağ atlatacak eserleri Türkiye'ye kazandıran Başkan Tayyip Erdoğan'ın isminin tarihin altın sayfalarında en müstesna yerde yazılacağını bilerek bir kez daha gülümsedim..
12'YE ÇEYREK KALA BELLİ OLAN ADAYLAR..
"Yerelde insanlar, yarışan isimler etrafında birleşir" dedi kamuoyu anketlerinin usta ismi Adil Gür.
A Haber'de Toplumsal Hafıza programında Salı günü birlikte yorum yaptığım Adil Gür, özellikle Ankara ve İstanbul'da bütün partilerin yıldız isimlerle yarışa gireceği iddiasında bulundu. Bunu da; yerel seçimin iddiasına ve özelliğine bağladı. Yerel seçimlerde pek çok isim dolaşıyor.
Ankara'da AK Parti'de Mehmet Özhaseki, CHP-İP ortak adayı Mansur Yavaş, İstanbul'da Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile Muharrem İnce, Gürsel Tekin, İzmir'de AK Parti adına Mahmut Özgener ile CHP adına Narlıdere, Bayraklı, Seferihisar Belediye Başkanları ve Büyükşehir Genel Sekreteri Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin isimleri dolaşıyor.
Bu isimleri çok daha arttırabiliriz ama daha seçimlere 5 ay olduğunu düşünür isek; hem bu isimlere pek çok isim daha katılacağı hem de belki hiç gündeme gelmeyen bir ismin olabileceği ihtimallerini de hesaba katmamız gerek. Sözün özü; partiler için söz konusu il veya ilçede kimin aday olacağı kadar, karşısında kimin aday olacağı da önemli bir kriter.
Yani; rakibinin adayı ve adımına göre de şekillendirmeyi düşünecek bütün partiler. Boşuna dememişler; siyaset 12'ye çeyrek kala belli olur diye..
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ses ver CHP 27 Ekim 2018, Cumartesi DANIŞTAY'IN andımız ile ilgili verdiği karar sonrasında tartışma daha çok Cumhur İttifakı ortakları arasında yürütüldü...
- Yerel değil milli ittifak 25 Ekim 2018, Perşembe SALI günü sıradan bir Meclis günü olarak başladı ve saatler MHP'nin her hafta yaptığı grup toplantısına geldiğinde...
- Büyük Türkiye 19 Ekim 2018, Cuma İSTANBUL, Asya-Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği en önemli coğrafi konumda olan şehir. Sırf bu sebepten bile, en...
- Seferberlik öyle değil böyle olur... 13 Ekim 2018, Cumartesi SON beş yıldır yargı-emniyet ve asker üzerinden FETÖ terör örgütü temsilcileri eliyle tuzaklar kurulan, Gezi olayları...
- Atatürk’ün vasiyeti yerine getiriliyor 11 Ekim 2018, Perşembe EN köklü ikili ilişkilerimizin olduğu ülkelerin başında gelen Macaristan'a yaptığı 2 günlük resmi ziyarette Başkan...