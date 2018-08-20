AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin de kaderi
Ankara'da mütevazi bir otelde AK Parti'nin kuruluşu gerçekleşir ve Kurucu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gün şu sözü söyler: "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Gerçekten de o günden itibaren hiçbirşey eskisi gibi olmadı.
Ne Türkiye'de ne dünyada.
Dünyada küresel sistem değişirken ve bu sistemde ülkeler yerlerini alırken Türkiye de bu dönüşümün dışında kalmadı. Hatta; en çok hedef alınan ülke oldu. Ve bu sancılı dönüşümde, Türkiye'de icranın başında AK Parti ve Genel Başkanı, önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı ve sonunda Başkan olarak Erdoğan vardı.
Ve; Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi aslında birbirinden ayrılmaz haldeydi.
Nitekim; karizmatik-güçlü lider, bu gücünün yanına her geçen gün tecrübeyi de ekleyerek ve arttırarak hedefteki Türkiye dönüşürken, küresel güçlerin atında ezilmekten kurtardığı gibi; yeni düzenin oyun kurucusu ülkesi haline de getirdi.
Tabii kolay olmadı bu süreç; Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe ve herşeyden önemlisi özgürleştikçe; daha çok geldiler üzerimize.
Sosyal, siyasal ve hatta darbe yoluyla nefesimizi kesmeye kalktılar olmadı. Son olarak ekonomik operasyonla bizi boğmaya çalıştılar ama silah olarak kullandıkları paraları, dönüp kendilerini vurdu. Bu süreci hatırlatmamın sebebi; Cumartesi günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Kongresi elbette. Barkovizyonda izlediğimiz 15 dakikalık film; bütün herşeyi özetliyor zaten. Yani; AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderinin birbirinden ayrılamayacağını..
Neredeyse yarım yüzyıldır siyaset yapan Başkan Erdoğan'ın en yakın destekçisi her zaman eşi Emine Erdoğan oldu..
Krizden fırsat çıkaran ülke
AK PARTI ve Türkiye, 2013 yılından bu yana saldırı altında.
Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedefteymiş gibi gösteriliyor ama, asıl hedef büyük ve güçlü Türkiye. MİT tırları kumpası, Gezi ayaklanması, 17-25 Aralık FETÖ'nün yargı ayağının yürüttüğü darbe girişimi ve nihayet 15 Temmuz darbe kalkışması Bunların hepsini millet kah sandıkta oylarıyla, kah sokakta, kah çıplak elleri ve bedeniyle tankları durdurarak engelledi.
Bunun tek bir sebebi vardı; Tayyip Erdoğan'a güvenmek ve onun üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan kirli oyunu bozmak. Sosyal ve siyasal ve hatta darbe yoluyla yapamadıklarını en son ekonomi üzerinden yapmaya kalktılar, onu da başaramadılar, çünkü Trump'ın öngörülemez tutumunu iyi hesaplayan, ekonomik yapısal reformu hayata geçiren Başkan Erdoğan oldu.
Burada; hem ekonomik hem siyasi operasyonu son derece usta bir manevra ile yürüten ve yöneten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hakkını da teslim etmeden olmaz. Amerika, Türkiye'ye operasyon yapmak isterken, dolar üzerinden kurguladığı silah dönüp kendisini vurdu. Türkiye ise; bu kısa süreli krizden çok yönlü fırsat çıkarmayı başardı.
AB ile neredeyse durma ve hatta kopma noktasına gelen ilişkiler yeniden düzelme yoluna gitti. Amerika'nın Türkiye dışında başka ülkelere de uyguladığı emperyalist baskıdan bunalan yeni bir ülkeler kümesinin doğal lideri de Türkiye oldu.
Kadın-genç-tecrübe...
YENİ sistemde bakanların 4'ü dışında hepsi siyaset dışından olduğu için, bütün siyaset bundan sonra parti üzerinden yürüyecek.
Kongre ile birlikte parti genel merkezi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin, hükümet, parlamento, devlet yapılanmasının ardından son adımı olan Başkanlık sistemine uygun siyasetin üretildiği bir yapıya dönüştürülmüş oldu. Tecrübe ve gençliğin enerjisi ile yeni döneme hazırlık başladı.
Şimdiki ilk sınav; yerel seçimlerde belli olacak.
MKYK'da yüzde 60'a yakın bir yenilenmeyi tercih eden, kadın oranını da yüzde 30'lara çeken, MYK'da da benzer bir değişimi getiren Erdoğan'ın gençlik kollarından yetişen 30'lu yaşlardaki 4 isme parti vitrininde yer vermesi ve 13 Genel Başkan Yardımcısından Kadın Kolları Başkanı Selva Çam'ı da eklersek 5'ini kadın temsilcilerden seçerek; bu konuda ne kadar isabetli ve kararlı olduğunu bir kez daha ispatladı. Gençlik ve kadın;
AK Parti'nin 17 yıldır tek başına her seçimde iktidar olmasının kilit unsurları.
Tecrübenin ışığında, gençlerin enerjisini ve kadınların öngörü ve sahiplenmesini yeni dönemde AK Parti'nin yeni rotasında daha fazla göreceğiz. Aksini iddia eden var ise; biraz bekleyip izlesin, sonra tekrar konuşalım..
NOT: YARIN bayram ve bayramlar büyüklerin küçüklerle kucaklaştığı, sevdiklerimizle olmak için ne güzel bir fırsat. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle huzur içinde bir Bayram geçirmenizi dilerim.
DERİN SÖZ
MİLLİ benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avıdır.. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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- Şebnem Bursalı
- AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin de kaderi
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