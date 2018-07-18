Zalimin zulmü varsa iyilerin Allah’ı var
15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü o gün ay-yıldız ile kaplandı..
Hadi ordan!
TÜRKİYE tam 2 yıl önce çok büyük bir travma atlattı. Bir başka ülkede yaşansa; bugün o ülkenin yerinde yeller eserdi. Ama bizde ne oldu? Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış alçak bir örgütün hain mensupları, bu ülkenin evlatlarına, güvenlik güçlerine, milletin egemenliğini emanet ettiği Meclis'e bombalar yağdırmaktan, tankla tüfekle üstüne yürümekten geri kalmadılar. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın canına kastettiler. Değil darbe kalkışması, aslında düpedüz bir işgal girişimi idi 15 Temmuz'da hedeflenen.
İftiralarla, yalanlarla dolanlarla yapamadıklarını, seçimlerde sandıkta deviremediklerini üniforma giydirdikleri teröristler aracılığıyla yapmaya kalkıştılar ama bu milletin çıplak elleri ve çıplak bedenlerini ve iman dolu yüreklerini hesaba katmadılar.
O geceden sonra bu devlet tam 40 yıldır içine sızan bu hainleri ayıklamaya çalışıyor.
Bir anlamda bağırsaklarını temizliyor. Bunu yaparken de; ilan edilen OHAL 2 yıldır devam etti. Seçimden önce Cumhurbaşkanının söz verdiği üzere; artık sona eriyor. Türkiye ile ilgili eleştirecek birşey bulamayan sözde demokrat Batının sığındığı bahane olan Olağanüstü Hal (OHAL) sona eriyor ancak devletin kendisiyle ilgili temizlik süreci bitmediği için Meclis Genel Kurul'una gelen Terörle Mücadele için yasa teklifi bu sefer efendilerin bahanesi. Bakın hanımlar beyler.. Paris'te şehrin ortasında bir kamyon insanların üzerine sürüldü diye ilan edilen OHAL için gıkınızı çıkarmadınız, Türk milletinin üzerine savaş uçakları bomba atıp tanklarla ezdikten sonra devletin içini bu hainlerden temizleyip bir daha böyle alçak saldırılar olmasın diye çıkardığımız OHAL'e taktınız. Size diyeceğimiz tek şey; HADİ ORDAN..
Anlayana...
SEÇİM öncesinde algı operasyonu yapanlar yine iş başında. Türkiye'yi her tür yalandolan argüman üzerinden yıkamayanlar ve son olarak 15 Temmuz'da FETÖ maşası üzerinden tankla tüfekle de parçalayamayanlar son olarak ekonomi üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algı operasyonları ile Türkiye'ye zarar vermeye, 24 Haziran seçimlerinde bu olumsuz havanın hükümete fatura edilmesi üzerine yaptılar tüm hesaplarını ama; Türk milleti yine bu oyuna gelmedi. OHAL'i bahane gösterdiler ekonomiye ve Türkiye'ye yatırım için gelmek isteyen yabancı yatırımcıya tedirginlik verdiği için olumsuz etkilediğini öne sürdüler ama yine başarılı olamadılar.
Son olarak pazardaki patates-soğan fiyatlarına kadar düşürdüler işi ama yine elleri boş kaldı. Türkiye bir daha Terör sarmalının, kaos ortamının içine sokulmasın diye yürütülen OHAL uygulamalarının sona ermesinin, terörle mücadelede bir boşluk yaratmaması adına çıkarılacak kanunlar. Başka da bir amacı yok. ANLAYANA..
NOT: ANKARA'nın ve Türkiye'nin yoğun gündemine kısa bir mola verip 27 Temmuz Cuma günü görüşmek ümidiyle müsaadenizle..
DERİN SÖZ
BOZUK olunca maya, ne ar tanır ne de haya... HZ MEVLANA
- Haberler
- Yazarlar
- Şebnem Bursalı
- Zalimin zulmü varsa iyilerin Allah’ı var
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cehennem geceden cennet sabaha uyanmak 16 Temmuz 2018, Pazartesi O GECE Çanakkale ruhu yeniden dirildi.. O gece, istiklal ve istikbalimiz için neler yapabileceğimizi dost-düşman...
- Siyaset devrimcisi Erdoğan 13 Temmuz 2018, Cuma BAŞKAN Erdoğan'ın kabinesi herkesi epey şaşırttı. Ama; kabineyi analiz ederken her şeyi bir yana bırakıp; Başkan...
- Yeni dönemin kılavuzu: Demokrasi 11 Temmuz 2018, Çarşamba PAZARTESİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak tarihi bir gün yaşadık hep birlikte. Cumhurbaşkanlığı...
- Güçlü başkan ehil kabine 09 Temmuz 2018, Pazartesi BUGÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki yemini ile resmen başlayacak olan yeni sistemin neler...
- Parti iktidarı mı ülke iktidarı mı? 06 Temmuz 2018, Cuma AK PARTİ'NİN 16 yıldır başarısının ana sebebinin ilki karizmatik lideri Tayyip Erdoğan, diğeri de her seçim sonrası...