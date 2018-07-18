Yol Durumu
  1. Cehennem geceden cennet sabaha uyanmak
Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba

Zalimin zulmü varsa iyilerin Allah’ı var

15 TEMMUZ alçak FETÖ darbe kalkışmasının 2. yılını doldurduğu gün uzaklardan gelen bir haber hem bu teröristlerle mücadele için hem de benim kişisel tarihim için çok anlamlı idi. FETÖ örgütünün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan, 15 Temmuz sonrasında kaçtığı Ukrayna'dan Türk güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili delillerin sunulduğu Ukrayna adli makamlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınarak Pazar günü yurda getirildi, Türk adalet sistemine teslim edildi. Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten Yusuf İnan, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ve devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı biliniyordu. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Yusuf İnan'ın, kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yıpratmaya çalıştığı ve hedef aldığı isimlerden birisi de bendim. İzmir'de Yeni Asır Genel yayın Yönetmenliğini yürüttüğüm sırada, şahsımın yaptığı haberler ve yazdığım FETÖ'yü hedef alan yazılarım üzerine benimle ilgili iftira ve itibarsızlaştırmayı hedefleyen yazılar kaleme alan bu alçak FETÖ'cü, bugüne kadar emrinde olduğu teröristler tarafından korundu ama Türk adaletinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha fazla kaçamadı ve 2 yıllık kaçak hali Pazar günü itibarıyla sona erdi. Şahsımla ilgili yaptığı ve yazdığı yalan ve iftira dolu yazılar, devleti yönetenler hakkında yazdığı yalanların hesabını bir bir verecek bu alçaklar. Ve bu hesap verme FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ABD'den getirilene kadar da sürecek, Ne demişler; zalimin zulmü var ise iyilerin ve doğruların da Allah'ı var...


15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü o gün ay-yıldız ile kaplandı..

Hadi ordan!
TÜRKİYE tam 2 yıl önce çok büyük bir travma atlattı. Bir başka ülkede yaşansa; bugün o ülkenin yerinde yeller eserdi. Ama bizde ne oldu? Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış alçak bir örgütün hain mensupları, bu ülkenin evlatlarına, güvenlik güçlerine, milletin egemenliğini emanet ettiği Meclis'e bombalar yağdırmaktan, tankla tüfekle üstüne yürümekten geri kalmadılar. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın canına kastettiler. Değil darbe kalkışması, aslında düpedüz bir işgal girişimi idi 15 Temmuz'da hedeflenen.
İftiralarla, yalanlarla dolanlarla yapamadıklarını, seçimlerde sandıkta deviremediklerini üniforma giydirdikleri teröristler aracılığıyla yapmaya kalkıştılar ama bu milletin çıplak elleri ve çıplak bedenlerini ve iman dolu yüreklerini hesaba katmadılar.
O geceden sonra bu devlet tam 40 yıldır içine sızan bu hainleri ayıklamaya çalışıyor.
Bir anlamda bağırsaklarını temizliyor. Bunu yaparken de; ilan edilen OHAL 2 yıldır devam etti. Seçimden önce Cumhurbaşkanının söz verdiği üzere; artık sona eriyor. Türkiye ile ilgili eleştirecek birşey bulamayan sözde demokrat Batının sığındığı bahane olan Olağanüstü Hal (OHAL) sona eriyor ancak devletin kendisiyle ilgili temizlik süreci bitmediği için Meclis Genel Kurul'una gelen Terörle Mücadele için yasa teklifi bu sefer efendilerin bahanesi. Bakın hanımlar beyler.. Paris'te şehrin ortasında bir kamyon insanların üzerine sürüldü diye ilan edilen OHAL için gıkınızı çıkarmadınız, Türk milletinin üzerine savaş uçakları bomba atıp tanklarla ezdikten sonra devletin içini bu hainlerden temizleyip bir daha böyle alçak saldırılar olmasın diye çıkardığımız OHAL'e taktınız. Size diyeceğimiz tek şey; HADİ ORDAN..

Anlayana...
SEÇİM öncesinde algı operasyonu yapanlar yine iş başında. Türkiye'yi her tür yalandolan argüman üzerinden yıkamayanlar ve son olarak 15 Temmuz'da FETÖ maşası üzerinden tankla tüfekle de parçalayamayanlar son olarak ekonomi üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algı operasyonları ile Türkiye'ye zarar vermeye, 24 Haziran seçimlerinde bu olumsuz havanın hükümete fatura edilmesi üzerine yaptılar tüm hesaplarını ama; Türk milleti yine bu oyuna gelmedi. OHAL'i bahane gösterdiler ekonomiye ve Türkiye'ye yatırım için gelmek isteyen yabancı yatırımcıya tedirginlik verdiği için olumsuz etkilediğini öne sürdüler ama yine başarılı olamadılar.
Son olarak pazardaki patates-soğan fiyatlarına kadar düşürdüler işi ama yine elleri boş kaldı. Türkiye bir daha Terör sarmalının, kaos ortamının içine sokulmasın diye yürütülen OHAL uygulamalarının sona ermesinin, terörle mücadelede bir boşluk yaratmaması adına çıkarılacak kanunlar. Başka da bir amacı yok. ANLAYANA..

NOT: ANKARA'nın ve Türkiye'nin yoğun gündemine kısa bir mola verip 27 Temmuz Cuma günü görüşmek ümidiyle müsaadenizle..

DERİN SÖZ
BOZUK olunca maya, ne ar tanır ne de haya... HZ MEVLANA
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ