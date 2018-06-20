FETÖ talimatı: Oylarınızı HDP’ye verin
15 Temmuz'da FETÖ'nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün cezaevi kayıtları, FETÖ ve HDP'nin bu işbirliğini gözler önüne serdi. Partigöç, kendisini ziyarete gelen eşinin "Oyumu Akşener'e mi CHP'ye mi versem" sorusu üzerine "Ben HDP'ye vereceğim.
Biz, adamla aynı saftayız.
Hapisteyiz, aynı şeyi istiyoruz" karşılığını verdi. Partigöç eşiyle konuşmasında daha sonra şöyle konuştu: "HDP barajı geçemezse 70-80 vekil AK Parti'nin olacak. O yüzden vermek lazım. Biz, seçmenleri böyle yönlendiriyoruz"
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Meclis'i Baykal Yönetecek
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimiyle ilgili yarışa dair yapılan hesaplar aslında hangi taraf olursa olsun belli.
İlk turda bu işin biteceğine dair hemen herkesin fikri ortak... Milletvekilliği seçimiyle ilgili tahminler ise biraz daha farklı olabiliyor. Ama sonuç ne olursa olsun; 27. yasama dönemini hangi milletvekilinin, Geçici Başkan olarak açacağı kesin. Çünkü; iç tüzüğe göre Meclis'i en yaşlı milletvekili, yeni Meclis Başkanı seçilene kadar, Geçici Meclis Başkanı olur. Ve bu isim de şimdiden belli; Deniz Baykal. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal da, Antalya 1. sıradan aday olduğu için seçilmesi kesin olduğundan, hazırlıklarına şimdiden başladı bile.
Öğrendiğimize göre; Meclis'in ilk günü hem TBMM Genel Kurulu'na Başkanlık edecek hem de açılış konuşmasını yapacak olan Baykal, şimdiden konuşmasını hazırlamaya başladı. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı tedavisi devam etse de; böyle tarihi bir görevi atlamak istemeyen Deniz Bey, bizzat gelip Başkanlık yapacak ve Geçici Meclis Başkanı olarak açılış konuşmasını yapacak.
Erzurum Kongresi'nden başlayarak bugüne kadar geçen süreci değerlendirmesi beklenen Deniz Bey, birlik ve beraberlik içinde sorunların çözülmesi ve Büyük Türkiye'yi yaratmak temalı konuşmasıyla ilgili hazırlığını neredeyse tamamladı. Pazartesi günü kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve daha önce görüştüğü Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye FETÖ ve PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin ve güvenliğin önemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Deniz Bey, Meclis'in ilk oturumunda da aynı yöndeki mesajlarını verecek. Tedavisi henüz tamamlanmadığı için tekerlekli sandalye ile Genel Kurul'a gelmesi beklenen Deniz Bey, böylelikle aylar sonra kamuoyunun önüne de çıkmış olacak.
Devlet Bahçeli ile 90 dakika
24 HAZIRAN seçimine, Türkiye'nin seçimine artık günler kala liderlerin hem sahada hem de medya aracılığıyla ulaşacakları seçmene verecekleri mesajlar çok ama çok önemli. Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreci boyunca hemen her gün yaptığı 2 ildeki miting ile açık ara sahada lider idi ki; bunun sandığa yansımasının da olumlu olacağı kesin. Pazar günkü seçimler, Cumhurbaşkanlığı haricinde milletvekili genel seçimlerini de içereceğinden hem adayların performansı hem de liderlerin performansı belirleyici olacak. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli de bugün atv, a haber, a news ve a haber radyo kanalı ortak yayınında benim konuğum olacak. Yaklaşık 2 saat yayınlanacak canlı yayınımızda sormamı istediğiniz soru var ise şu andan itibaren sosyal medya üzerinden bana yazabilirsiniz. Cumhur ittifakının temellerinden, FETÖ-PKK terör örgütünün 24 Haziran seçimlerinde nerede ve kimlerle olduğuna, Kandil Operasyonundan af çağrısına ve yeni dönemde kurulacak hükümette yer almayacaklarına dair ben merak ettiğim her şeyi soracağım. Siz de merak ettiklerinizi yazar iseniz seve seve sorarım. Bugün saat 22.30'da atv-a haber-a news- a haber radyo'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağımız seçim özel yayınında buluşmak üzere hepinizi bekliyoruz.
DERİN SÖZ
DEMİR mıknatısa aşıktır, hep ona doğru koşar. Zafer de sabra aşıktır ve devamlı ona koşar.. SÜHREVERDİ
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- FETÖ talimatı: Oylarınızı HDP’ye verin
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