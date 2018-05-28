İşte Türkiye’nin şahlanış formülü
Böylelikle seçim süreci de resmen başlamış oldu.
Her 3 partinin beyannamelerini, vaatlerini incelediğinizde söylenebilecek birkaç şey var.
AK Parti'nin, birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan manifestoyu hayli genişlettiği, toplam 360 sayfayı bulan beyannamesi birkaç başlıkta toplanabilir.
Öncelikle güçlü ve bağımsız ekonomi, kapsamı tamamıyla arttırılmış hak ve özgürlükler, hayatın her alanında daha etkin ve aktif olan kadınlar, sadece eğitim imkanları olarak değil, sosyal yaşamda ve siyasette daha fazla yer alması için imkanların yaratılacağı gençler, bütünüyle arttırılacak istihdam, onurlu bir dış politika, yerli araba, savunma sanayinin geliştirilmesi ve bölgeselkırsal kalkınmada yapılacakların anlatıldığı beyannamenin hayatın her alanına dokunduğunu söylemek mümkün.
16 yıldır iktidarda yaptıkları ile yapmaya söz verdiklerinin teminatını da veren AK Parti, başta Genel Başkanı Erdoğan'dan başlamak üzere tüm teşkilatı ve gönüllüleriyle birlikte bir ay boyunca sahada bunları anlatacak ve seçmenin sorularına yanıt verecek.
Millet iradesinin hançerlendiği ve demokrasi şehitlerimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilerek katledildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin sene-i devriyesinde tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.
'CUMHUR İTTİFAKI MİLLET AKLI'
"Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganı ile 24 Haziran seçimlerine hazırlanan MHP'nin seçim beyannamesi Genel Başkan Dr.
Devlet Bahçeli tarafından Cumartesi günkü aday tanıtım toplantısında açıklandı.
MHP'nin 132 sayfalık seçim bildirgesinde terörle mücadele, adalet ve yargı sistemi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, uluslararası ilişkilerde saygınlık başlıkları öne çıkıyor.
İşçi, çiftçi, taksici, mühendis, sağlık çalışanları, adalet çalışanları, ordu ve polis malulleri, gaziler gibi tüm meslek örgütleri tek tek düşünülmüş ve neler yapılacağı söylenmiş.
Kadınlara yönelik vaatler de, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı yapılacaklara da yer verilmiş.
Tüm bunların ötesinde MHP seçim beyannamesinin bana göre her şeyi kapsayan vurgusu şu olmuş:
"Bize göre Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşması, küresel meydan okumalara karşı durabilmesi, Milli Birlik Ruhu'nun güçlenmesi ve milletimizin kök değerlerine yönelmesiyle mümkün olabilecektir."
CHP BİLDİRGESİNDE ÖZERKLİK VURGUSU
Ana muhalefet partisinin seçim bildirgesinden ülkenin üniter yapısını değiştirmeye yönelik vaatler çıktı!
HDP'nin ısrarla istediği "AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"na Türkiye'nin koyduğu çekincenin kaldırılması vaadinin yer aldığı CHP seçim bildirgesi hayretle karşılandı.
Türkiye'nin üniter devlet yapısını korumak için koyduğu bu çekincelerin kaldırılması sözü, HDP'li belediyelere üstü kapalı özerklik vaadi olarak algılandı.
Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaad eden, terörle mücadelede önemli rol oynayan koruculuk sistemini kaldırmanın sözünü veren, yer ve yörelerin özgün isimlerini iade etmeyi vaadeden (Yani Atatürk tarafından ismi verilen Tunceli, tekrar Dersim olacak!) Kılıçdaroğlu, her nedense FETÖ ve PKK ile mücadele edeceklerine yüzlerce sayfalık seçim bildirgesinde tek satır yer vermedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve yönetim kademesinin 24 Haziran'dan sonra iktidar olmaları halinde yapacakları eğer bunlar ise; CHP'nin '6 ok'unun ne anlama geldiğini bilip bilmedikleri konusunda kuşkuya düşmemek gerçekten mümkün değil.
DERİN SÖZ
Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir. GEORGE BERKELEY
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- Şebnem Bursalı
- İşte Türkiye’nin şahlanış formülü
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