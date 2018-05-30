Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor
Diyeceksiniz ki; Cumhurbaşkanı adayı yaparak nasıl rakibinden kurtulur? Çok basit; Nasıl olsa seçilemeyeceğini bildiği için, burada da onore eder gibi yaparak, parti tabanının istediği adayı da göstererek ama nasıl olsa seçilmeyeceğini de bilerek yine bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor.
Ama şunu unutuyor ki; eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce, genel seçimlerde CHP'nin aldığı oydan 1 oy bile fazla alır ise; Cumhurbaşkanı seçilemez ama Genel Başkanlık yarışını başlatacaktır. Bir nevi bu kampanya İnce için Cumhurbaşkanlığı değil, Genel Başkanlık kampanyası zaten.
Siyasette hiçbir mazeret, başarının yerini tutmaz.
Çok değil, 3 hafta sonra sandıklardan çıkan sonuçlar sadece Cumhurbaşkanı'nı ve yeni Meclis'i değil, başka siyasi sonuçları olacağını da hep birlikte göreceğiz.
KİM KAÇ VEKİL ÇIKARIYOR?
Yazılarımı düzenli takip eden okurlarım hatırlayacaktır: Cumhur İttifakı oluştuktan sonra yapılan vekil sayısı hesaplarını daha önce sizlerle paylaşmıştım. Seçim sonuçlarıyla ilgili çok net ifadelerden özellikle kaçınan MHP'de bu sefer bir istisna olmuştu. MHP kulislerinde dolaşırken görüştüğüm kurmaylara seçim tahminlerini sorduğumda hiç düşünmeden iki şey söylemişlerdi: 1- Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda rahatlıkla seçilir.
2- Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı vekil sayısı 360- 400 aralığında olur. HDP'nin barajı aşamaması durumuna paralel olarak bu sayı;
420'nin de üzerinde çıkabilir.
Bu rakamı verdiklerinde ve sizlerle ilk paylaştığımda henüz 24 Haziran seçim kararı alınmamıştı. O yüzden, hafta içinde tekrar aynı isimlere seçimlerde kaç vekil çıkartacaklarına dair tahminlerini tekrar sordum.
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tahminleri aynı idi.
Milletvekili sayısı görüşlerinde de bir değişiklik yok. Yine 360-400 aralığında bir milletvekili ve HDP'nin baraj durumuna göre 420'yi aşacak bir milletvekili sayısı Cumhur İttifakı için yaptıkları tahminler.
Son bir not hemen ekleyip yazımızı sonlandıralım; bu rakamlar sadece tahmin ya da beklenti değil, oy oranlarına göre rasyonel hesaplamalar doğrultusunda ortaya çıkan hesaplamalar. Hatta hangi ilde kaç milletvekili çıkarılacağına dair alınacak oylar üzerinden yapılan hesaplamaların yazılı olduğu kağıtların birkaçını saklıyorum. 24 Haziran'dan sonra sizlerle de paylaşacağım.
Biraz da gülümseyelim. Yurdum insanı hem kanunlara uyar hem çareler tükenmez.
MHP İSTANBUL'U LOKOMOTİF YAPTI
Cuma günkü yazımızda "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" siyasal çıkarımından yola çıkarak AK Parti'nin en güçlü bakanlarını ve isimlerini İstanbul'un 3 bölgesinde de aday gösterdiğini yazmıştık. MHP listelerini incelediğinizde, MHP'nin de aynı iddiada olduğunu görüyorsunuz. MHP Lideri Devlet Bahçeli, en güçlü adaylarını özellikle İstanbul 1. Bölge'ye yerleştirdi.
'Seçimin lokomotifi' olarak değerlendiren Birinci Bölge'nin bir numarası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın oldu. Yalçın'ın hemen arkasında ise MHP'nin beyni olan Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter yer aldı.
Listeye giren bir başka önemli isim de İstanbul'da uzun yıllardır siyaset yapan Ülkü Ocakları ve eski İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş oldu. MYK üyesi Nevzat Ünlütürk de İstanbul'dan aday gösterildi.
Kadınlar da unutulmadı ve Avukat Gülbeyhan Saylağ ve Avukat Hatice Akkaya da İstanbul'dan listeye giren güçlü kadın isimler oldu.
Böylelikle Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti hem MHP, İstanbul'da gösterdikleri güçlü adaylarla en yüksek oy oranını yakalamayı ve Türkiye genelinde de bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyorlar.
DERİN SÖZ
Başkalarına hizmet etmemiş olan, diğerlerine hükmedemez... JOHN FLORİAN
- Haberler
- Yazarlar
- Şebnem Bursalı
- Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşte Türkiye’nin şahlanış formülü 28 Mayıs 2018, Pazartesi Perşembe AK Parti, Cumartesi günü de ardı ardına CHP ve MHP de seçim bildirgelerini ve aday tanıtım toplantılarını...
- İstanbul’u alan Türkiye’yi alır 25 Mayıs 2018, Cuma "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözü öyle gelişigüzel söylenmiş bir söz değil, defalarca ispatlanmış siyasal...
- Güçlü başkan güçlü meclis 23 Mayıs 2018, Çarşamba Pazartesi saat 17'ye kadar nefesler tutuldu, partilerin 24 Haziran'da milletvekili aday listeleri beklendi. Bu...
- İşte yeni dönemin şifresi 21 Mayıs 2018, Pazartesi Bugün nefesler kesildi ve saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek aday listeleri bekleniyor. Milletvekili...
- Zulme lanet Kudüs’e destek 18 Mayıs 2018, Cuma Bazılarının öfke ve nefreti, vatan-millet de dahil her tür değerin de üzerine çıkabiliyor maalesef. Hafta başında...