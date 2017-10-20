‘Atam izindeyiz’ yerine ‘Hocam izindeyiz’ diyen CHP’liler
FETÖ var gücüyle sahada Aziz Kocaoğlu'na çalışıyordu.
FETÖ'nün abileri, ablaları kapı kapı dolaşıp CHP'ye oy istiyordu. Örgüte ait Yamanlar Koleji'ndeki militan öğretmenler akşamları velilere telefon açıyor, "Oyunuzu CHP adayına atın" talimatı veriyordu. Bu anlattıklarımı İzmir'de yaşayan herkes bilir.
Bunu sadece biz demiyoruz, dönemin CHP Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in "Parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart'ta CHP olarak cemaatle ittifak yaptık.
İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurları CHP ile çalıştı" açıklaması o dönemin ruhunu en iyi anlatan açıklamadır.
TBMM'de Hamza Dağ'ı İzmir üzerinden verdiği örneklerle vurmaya çalışan CHP'li Özgür Özel ise bilmez. Bilmemesi de normaldir. Çünkü o dönemde kendisi CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı olarak sahadaydı. Ancak CHP'nin Grup Başkanvekili olarak İzmir'le ilgili bir iddia ortaya atıyorsa altını doldurması gerekir. İzmir'de FETÖ ile kol kola yürüyen, onlara referans olan, yıllardır "Atam izindeyiz" deyişinin yanına "Hocam izindeyiz"i ekleyen öyle isimler var ki...
Özgür Özel isimlerini duyunca küçük dilini yutar. Ve bir daha İzmir bahsini hiç açmaz.
FETÖ'YE SELAM ÇAKAN CHP'LİLER KİM
Ben o süreçten bir iki örnek vererek Özgür Özel'i İzmir konusunda biraz bilgilendireyim.
Tarih: 8 Mart 2014 (17- 25 Aralık 2013 ilk FETÖ darbe girişiminden sonra dikkat ederseniz) CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, FETÖ'nün düzenlediği sözde Türkçe Olimpiyatlarında konuşuyor: "Ülkemizi dünyaya tanıtan Gülen cemaatine tüm İzmirliler adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Fethullah Gülen de bu toplumun bir insanı." Dönemin CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ondan aşağı kalır mı!. "Hizmet hareketini kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmet hareketini takdir eder. Böyle bir hareketi 'Haşhaşi' gibi göstermeyi vicdani bulmuyorum.." Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin... "Cemaate mensup kişilerin CHP'ye oy vermesinden memnun oluruz!" Bütün bu örneklerden anlaşılacağı üzere... 2014 yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında... İzmir'de, FETÖ ile ortak hareket eden parti CHP'dir. Ve maalesef Atatürk'ün partisini bu hainlerle yan yana getiren zihniyetin durmaya da niyeti yoktur. Bu kirli ittifak hala devam etmektedir. Bu böyle biline...
VEFATININ 14. yılında Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anıyoruz...
DENİZ BAYKAL
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Pazartesi gününden bu yana hastanede ve hepimiz bir an evvel sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. 24 yıllık meslek yaşamımda röportaj yaptığım ilk genel başkan idi Deniz Bey. Ben henüz 22 yaşında yeni mezun bir gazeteci olarak CHP Genel Başkanı ve tecrübeli siyasetçi Deniz Baykal ile röportaja giderken hayli heyecanlıydım. İçeriye girerken Özel Kalem Müdüresi Nesrin Baytok sıkı sıkı tembihledi 20 dakikayı aşmasın diye ama bizim röportaj tam 2 buçuk saat sürdü. Bunun sebebi elbette ben değildim, Deniz bey idi. Benim heyecanımı görünce önce benimle uzun uzun kim olduğum, ailem, hangi okulu bitirdiğim, meslekteki hedeflerim gibi daha pek çok konuda sorular sordu, fikirlerini söyledi. Sohbet ettiğimiz için röportaja başlamamız bile bir buçuk saat sonra olmuştu.
Benim bu sohbetle bütün heyecanım geçmiş ve keyifle ilk röportajımı yapmıştım. O günden sonra sadece bana değil, bütün gazetecilere karşı nazik ve sadece işimizi yaptığımızı bilen bu yüzden de son derece anlayışlı bir lider portresi çizdi hep Deniz bey. Farklı bir siyasetçi oldu;
Evde bütün telefonları direk kendisi açan, sabahları yanında arkadaşları ile uzun yürüyüşler yapan, Antalya'da denizde saatlerce yüzen ve en zor günlerinde bile hep gülen yüzüyle cevap veren örnek bir siyasetçi Deniz Bey.
İnanıyoruz ki güçlü iradesi ve dualarımızla ayağa kalkacak...
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- Şebnem Bursalı
- ‘Atam izindeyiz’ yerine ‘Hocam izindeyiz’ diyen CHP’liler
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