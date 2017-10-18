‘Irak’ta ne işimiz var’ diyenler okusun
Siz hala daha Kerkük ile tarihten ve atadan gelen yakınlığımızı bilmiyor ve hatta hissetmiyor iseniz size diyebileceğim fazla bir şey de yok. Ama, kardeşimiz Türkmen şehri yağmalanır, tarihten silinmeye kalkarken sessiz kalmamızı mı bekliyordunuz?
Pazartesi günü gördünüz, Türkmen şehrini eli silahlı terörist PKK'lılar yağmalamak, yakmak, yıkmak isterken seyirci kalmamızı mı bekliyordunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri yapması gerekeni yapmış, Irak Türkmen Cephesi'nin yanında ve arkasında sapasağlam durmuş, Kerkük'ü PKK ve azgın teröristlerden kurtarmıştır.
Kerkük Türkmen şehridir ve hep öyle kalacaktır. Şimdi sıra Türkmen kardeşlerimizin Kerkük'te huzurla yaşamlarına devam etmesini sağlayacak koşulları yaratmaktır. Büyük ülke olmak bunu gerektirir.
İtirazı olan var ise başka kapıya.
ABD'YE TOKAT GİBİ FETÖ CEVABI
Geçen Cuma ABD'nin başkenti Washington DC'de bir toplantı düzenlendi.
Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği bu toplantıya 70'e yakın ABD'li akademisyen ve kanaat önderi katıldı.
Türkiye-ABD ilişkileri, vize sorunu konuşulurken, konu FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e geldi. Amerikalı moderatör, terör örgütü liderinden bahsederken birkaç kez "Mr. Gülen" (Sayın Gülen) diye hitap etti. Ev sahibi konumunda olan Bahçeşehir Üniversitesi ABD CEO'su Ahmet Köse dayanamadı ve söz aldı. Köse, salonda bulunanlara ve Amerikan hükümet ve yargısına tokat gibi ders verdi. Aynen şunları söyledi:
"Nasıl ki Usame Bin Ladin'e 'Sayın' diye bir hitap kullanmıyor isek, başka terör örgütü liderlerine de sayın dememeliyiz. Eminim ki; bu salondaki herkes benimle hemfikirdir.
Sakın bana Fetullah Gülen terörist mi değil mi belli değil demeyin. Türk devleti FETÖ ve adamlarıyla ilgili yüzlerce klasör evrakı delil olarak ABD devletine sundu. ABD hükümeti de "Bu bir hukuki süreç ve siyasi müdahale yapamayız" dedi.
ABD Konsolosluğu'nda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz, bizim bağımsız yargımız tarafından tutuklandı. Şimdi aynı ABD hükümeti, Türk hükümetinden evrensel hukuk normlarını hiçe sayarak bağımsız yargıya müdahale etmesini istiyor.
Kusura bakmayın ama; hem benim yargıma güvenmiyorsun, hem de benden senin yargına ve yargıcına güvenmemi bekliyorsun. Adaletin olmazsa olmazı eşitliktir. ABD'nin bu tavrı hem eşitliğe aykırı hem de en hafif ifadeyle Türk yargısına hakarettir..."
Gaziantep'te koca şiddetinden dolayı bacağı kesilen Çağlar Işık'a kızlarının söylediği söz: ANNE YEMEK YE, BACAĞIN UZASIN...
CAN DÜNDAR: VATAN HAİNİ
Türkiye'yi ve hükümeti itibarsızlaştırma ve suçlu durumda gösterme gayretiyle tasarlanan MİT TIR'ları operasyonu ile ilgili yargılanan ve Almanya'da kaçak yaşayan Can Dündar, yeni bir kitap çıkarmış. İsmi; Vatan Haini. Verdiği bir röportajda da ilginç bir söz söylemiş;
"Türkiye sürprizler ülkesi.
4 yıl önce kimse Gezi'yi öngöremiyordu. Geçen yıl da kimse darbeyi öngöremiyordu.
Yarın ne olacağını da kimse öngöremez.
Bakarsınız yarın dönerim Türkiye'ye." Anlaşılan Dündar hala dış düşmanların içerideki işbirlikçileri ile birlikte Türkiye'de yeni bir ihanet eylemi yapacağı hayalini görmeye devam edip, bundan medet umuyor. Ne diyelim;
Allah ıslah etsin!
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- Şebnem Bursalı
- ‘Irak’ta ne işimiz var’ diyenler okusun
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